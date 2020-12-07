Россияне назвали желаемые подарки на Новый год

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Большинство россиянок хотели бы получить на Новый год подарочный сертификат или путешествие, а мужчины – гаджеты и инструменты. Об этом свидетельствуют данные опроса "Авито", передает ТАСС.

Уточняется, что в топ желаемых подарков для женщин также вошли сладости, аксессуары, одежда и обувь, наборы для творчества, нижнее белье и книги. Дарить жительницы РФ планируют примерно то же самое – сладости и подарочные сертификаты.

У российских мужчин популярностью среди желаемых подарков пользуются алкоголь, игровые консоли и товары для спорта. Также в качестве подарка мужчины хотят автомобиль. Дарить респонденты мужского пола намерены алкоголь, гаджеты или инструменты.

Среди популярных пожеланий были деньги, косметика, парфюм и ювелирные украшения, а в качестве идей для подарка опрошенные называли полезные вещи для дома.

По данным опроса, подарками детям до 17 лет в большинстве случаев занимаются женщины, а мужчины предпочитают выбирать презенты для подростков 17–18 лет.

Опрос проводился с 30 ноября по 2 декабря, в нем приняли участие 10 тысяч человек.

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