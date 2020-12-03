Новогодняя благотворительная акция "Исполни желание" стартовала в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице стартовала благотворительная новогодняя акция "Исполни желание". Москвичи смогут воплотить мечты детей с инвалидностью, особенностями развития или тяжелыми заболеваниями, говорится на сайте Московской дирекции массовых мероприятий.

На портале размещены письма детей Деду Морозу, в которых указано, что они хотят найти под новогодней елкой. Среди желаний есть школьный рюкзак, кроссовки, велосипед, конструктор, кукла.

Стать участником акции и отправить подарок может любой желающий до 31 декабря. Потребуется выбрать конкретное письмо и нажать кнопку "Исполнить желание", после чего в течение трех дней человеку надо доставить подарок в офис Московской дирекции массовых мероприятий.

В дальнейшем статус "Исполнить желание" поменяется на "Письмо получено".

Акцию "Исполни желание" с 2013 года проводят департамент культуры столицы и Московская дирекция массовых мероприятий. За этот период подарки получили тысячи ребят.

Ранее покупатели рассказали о выборе игрушек в подарок детям на Новый год. Отмечалось также, что многие магазины соревнуются не только в ассортименте презентов, но и в размерах скидок.