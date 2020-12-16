В МЧС дали совет по выбору безопасной ели

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В целях безопасности украшать дом на Новый год лучше искусственной елью. Об этом заявил специалист МЧС по Москве Антон Гладилин.

По его словам, для загорания елки из поливинилхлорида необходима температура 500 градусов, тогда как натуральное дерево может воспламениться в пределах 228–264 градусов.

Эксперт подчеркнул, что якобы невоспламеняющихся елок, которые сегодня можно встретить в продаже, не существует.

"При создании определённых условий можно добиться горения практически любого вещества", – сказал Гладили РИА Новости.

Он также добавил, что в последние годы все больше людей склоняется к покупке искусственных елок из-за более красивого силуэта и долговечности.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее призвал запретить торговлю спиленными елками. Политик также посоветовал горожанам не использовать их в качестве украшения квартир, назвав спиленные елки "трупами деревьев".