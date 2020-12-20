В Москве открылись елочные базары

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Елочные базары начали работать в Москве в воскресенье, 20 декабря. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Он отметил, что продавать новогодние деревья будут в 207 пунктах.
"Впервые у нас количество елочных базаров в Центральном административном округе стало гораздо больше для того, чтобы все жители могли купить себе живую елку", – добавил глава ведомства.
По словам Немерюка, деревья привозят из разных регионов, ключевой поставщик – Пермский край. Приобрести елку в среднем можно за 1–1,2 тысячи за 1 метр, кроме того, горожане могут выбрать сосну или импортную ель.
Также глава департамента рассказал, что в 2020 году активно развивалась сфера доставки: ель тоже можно заказать через интернет.
"Надеюсь, что каждый москвич сможет приобрести себе ель по вкусу", – подчеркнул Немерюк.
Узнать адрес ближайшего елочного базара горожане смогут на официальном портале мэра и правительства столицы.
В пунктах продаж новогодних деревьев должны соблюдаться все правила профилактики распространения коронавируса: и покупатели, и продавцы обязаны использовать маски и перчатки. Также на точках продаж должны присутствовать сопроводительные документы на ели.
Кроме того, новогодних деревьев предлагают дополнительные услуги: доставку, продажу подставок для елок и сосен.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как украсить елку безопасно для домашнего питомца. Для животных опасен "дождик", а также стеклянные и пластиковые игрушки, которые собака может достать. Кроме того, эксперт рекомендует отказаться от мишуры.
Елочные базары открываются в Москве
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