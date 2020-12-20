В Москве открылись елочные базары

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Елочные базары начали работать в Москве в воскресенье, 20 декабря. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он отметил, что продавать новогодние деревья будут в 207 пунктах.

"Впервые у нас количество елочных базаров в Центральном административном округе стало гораздо больше для того, чтобы все жители могли купить себе живую елку", – добавил глава ведомства.

По словам Немерюка, деревья привозят из разных регионов, ключевой поставщик – Пермский край. Приобрести елку в среднем можно за 1–1,2 тысячи за 1 метр, кроме того, горожане могут выбрать сосну или импортную ель.

Также глава департамента рассказал, что в 2020 году активно развивалась сфера доставки: ель тоже можно заказать через интернет.

"Надеюсь, что каждый москвич сможет приобрести себе ель по вкусу", – подчеркнул Немерюк.

Узнать адрес ближайшего елочного базара горожане смогут на официальном портале мэра и правительства столицы.

В пунктах продаж новогодних деревьев должны соблюдаться все правила профилактики распространения коронавируса: и покупатели, и продавцы обязаны использовать маски и перчатки. Также на точках продаж должны присутствовать сопроводительные документы на ели.

Кроме того, новогодних деревьев предлагают дополнительные услуги: доставку, продажу подставок для елок и сосен.

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