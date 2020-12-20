Кинолог рассказал, как украсить елку безопасно для собаки

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, как украсить елку безопасно для домашнего питомца.

По словам эксперта, владельцам собак не стоит отказывать себе в удовольствии от традиции наряжать новогоднее дерево. Однако Голубев подчеркнул, что в первую очередь нужно обратить внимание на безопасность украшений.

Кинолог отметил: для животных опасен "дождик", а также стеклянные и пластиковые игрушки, которые собака может достать. Кроме того, эксперт рекомендует отказаться от мишуры, так как животное может ее проглотить, что может стать причиной закупорки пищеварительного тракта.

"Лучше остановите свой выбор на гирляндах из натурального материала и постарайтесь как можно плотнее обернуть ими новогоднюю ель, чтобы свисающие элементы не привлекали внимание собаки", – добавил эксперт.

Голубев рассказал, что елку стоит украсить игрушкам из натуральных материалов – шелк, дерево, шерсть, бумага, папье-маше.

"Если у вас есть семейные украшения, которые вы бережете, лучше разместить их на самой макушке ели, в недоступном для питомца месте", – пояснил он.

Также кинолог попросил обратить внимание на то, что нужно крепко крепить игрушки к веткам и не использовать съедобные игрушки – такой "шведский стол" может спровоцировать животное. Само дерево эксперт рекомендует хорошо закрепить или же поставить в место, недоступное для собаки.

"Будьте крайне внимательны к электрическим проводам. Длинные шнуры, переходники и удлинители – источник опасности для собаки, возможно поражение электрическим током при пережевывании", – заключил Голубев.

Ранее стало известно, что в России с 1 января 2021 года вступят в силу новые правила для установки новогодней елки. Согласно новым правилам, елка не должна загромождать эвакуационные пути, ставить ее нельзя ближе одного метра от приборов систем отопления и кондиционирования.