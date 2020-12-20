Кинолог рассказал, как украсить елку безопасно для собаки

Фото: depositphotos/Patryk_Kosmider
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, как украсить елку безопасно для домашнего питомца.
По словам эксперта, владельцам собак не стоит отказывать себе в удовольствии от традиции наряжать новогоднее дерево. Однако Голубев подчеркнул, что в первую очередь нужно обратить внимание на безопасность украшений.
Кинолог отметил: для животных опасен "дождик", а также стеклянные и пластиковые игрушки, которые собака может достать. Кроме того, эксперт рекомендует отказаться от мишуры, так как животное может ее проглотить, что может стать причиной закупорки пищеварительного тракта.
"Лучше остановите свой выбор на гирляндах из натурального материала и постарайтесь как можно плотнее обернуть ими новогоднюю ель, чтобы свисающие элементы не привлекали внимание собаки", – добавил эксперт.
Голубев рассказал, что елку стоит украсить игрушкам из натуральных материалов – шелк, дерево, шерсть, бумага, папье-маше.
"Если у вас есть семейные украшения, которые вы бережете, лучше разместить их на самой макушке ели, в недоступном для питомца месте", – пояснил он.
Также кинолог попросил обратить внимание на то, что нужно крепко крепить игрушки к веткам и не использовать съедобные игрушки – такой "шведский стол" может спровоцировать животное. Само дерево эксперт рекомендует хорошо закрепить или же поставить в место, недоступное для собаки.
"Будьте крайне внимательны к электрическим проводам. Длинные шнуры, переходники и удлинители – источник опасности для собаки, возможно поражение электрическим током при пережевывании", – заключил Голубев.
Ранее стало известно, что в России с 1 января 2021 года вступят в силу новые правила для установки новогодней елки. Согласно новым правилам, елка не должна загромождать эвакуационные пути, ставить ее нельзя ближе одного метра от приборов систем отопления и кондиционирования.
С 1 января новогодние елки придется ставить по новым правилам
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: