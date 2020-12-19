Новые требования к установке новогодней елки вступят в силу 1 января

С 1 января новогодние елки придется ставить по новым правилам

В России с 1 января 2021 года вступят в силу новые правила для установки новогодней елки, сообщает телеканал Москва 24.

Согласно новым правилам, елка не должна загромождать эвакуационные пути, ставить ее нельзя ближе одного метра от приборов систем отопления и кондиционирования. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков.

Эти требования предусмотрены правилами противопожарного режима, вступающими в силу 2021 года.

Новые противопожарные правила приняты в рамках так называемой регуляторной гильотины. Они будут действовать до 2026 года.

