Елку до 1,5 м можно будет бесплатно провезти в столичном метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи смогут бесплатно провозить елки в транспорте. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Новогоднее дерево высотой до полутора метров можно будет бесплатно провозить в метро и МЦК. Для более высокой елки придется купить билет за 60 рублей.

В наземном городском транспорте горожанам разрешили провозить елки высотой до 120 сантиметров. Для провоза более высокого праздничного дерева следует приложить карту к валидатору.

На МЦД допускается провоз ели высотой до 1,8 метра. За более высокое растение придется доплатить от 120 до 240 рублей.

В Дептрансе также отметили, что елки для провоза в городском транспорте необходимо будет упаковать.

Ранее стало известно, что более 300 столичных елочных базаров, которые заработают 20 декабря, на наличие возможных нарушений проверит Госинспекция по недвижимости.