Елку до 1,5 м можно будет бесплатно провезти в столичном метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москвичи смогут бесплатно провозить елки в транспорте. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.
Новогоднее дерево высотой до полутора метров можно будет бесплатно провозить в метро и МЦК. Для более высокой елки придется купить билет за 60 рублей.
В наземном городском транспорте горожанам разрешили провозить елки высотой до 120 сантиметров. Для провоза более высокого праздничного дерева следует приложить карту к валидатору.
На МЦД допускается провоз ели высотой до 1,8 метра. За более высокое растение придется доплатить от 120 до 240 рублей.
В Дептрансе также отметили, что елки для провоза в городском транспорте необходимо будет упаковать.
Ранее стало известно, что более 300 столичных елочных базаров, которые заработают 20 декабря, на наличие возможных нарушений проверит Госинспекция по недвижимости.
Опрос показал, что большинство москвичей предпочитает искусственные новогодние ели
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