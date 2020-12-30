МЦД будут работать до 2:30 в новогоднюю ночь

10:07
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Московские центральные диаметры (МЦД) будут работать по особому графику в ночь на 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"МЦД проработают до 2:30 ночи 1 января. <...> С конечных станций диаметров будут назначены дополнительные поезда", – уточнили в ведомстве.
Кроме того, анонсировано продление работы Московских центральных диаметров и в Рождественскую ночь.
Ранее в Дептрансе объявили, что в ночь на 1 января в Москве будут работать 174 маршрута наземного транспорта. В метро и МЦК отменят плату за проезд с 20:00 четверга, 31 декабря, до 6:00 пятницы, 1 января.
С 31 декабря по 8 января городская транспортная сеть перевезет около 42,4 миллиона пассажиров. Для того чтобы не допустить большого скопления пассажиров и дать возможность всем москвичам легко добраться до дома после празднования Нового года, столичный транспорт будет работать по особому расписанию.
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