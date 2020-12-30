Столичных водителей призвали к внимательности на дорогах в преддверии Нового года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичных автомобилистов попросили быть внимательными на дорогах в преддверии новогодних праздников.

"В преддверии праздничных новогодних дней дорожная обстановка в городе будет непростая, просим водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим", – говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Уточняется, что на данный момент загруженность дорог оценивается в три балла, однако к вечеру трафик может возрасти до 9 баллов.

В Дептрансе добавили, что в настоящий момент движение транспорта затруднено на Волгоградском проспекте, Рязанском проспекте и на Шоссе Энтузиастов.

Ранее стало известно, что метро Москвы, МЦК и МЦД будут работать без перерывов в новогоднюю ночь. Также в ночь на 1 января будут работать 174 регулярных маршрута наземного пассажирского транспорта.

Пригородные электрички в новогоднюю ночь будут работать до 2:00, а с 1 по 10 января они будут курсировать по графику выходного дня.