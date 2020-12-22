Дептранс предупредил о девятибалльных заторах к вечеру 22 декабря

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Ситуация на дорогах Москвы оценивается в восемь баллов, к вечеру ожидаются девятибалльные заторы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
Плотный поток автомобилей образовался на Садовом и Третьем транспортном кольцах. Кроме того, движение затруднено на Кутузовском проспекте в сторону центра.
Специалисты ЦОДД ранее сообщили, что с 21 декабря количество машин на дороге будет снижаться. Это связано с пандемией коронавируса, вследствие которой многие развлекательные мероприятия в Москве были отменены. Также причиной называют изменения привычек столичных жителей.
В Центре организации дорожного движения заявили, что 31 декабря на городских магистралях будет свободно. В то же время возможны локальные затруднения движения возле развлекательных заведений и торговых центров.
"В первой половине января следующего года ожидается низкая загруженность дорог. Город вернется к обычным показателям только к началу февраля", – подчеркнули в ЦОДД.
Там предупредили и о трудностях в движении на тех участках дорог, где проходят ремонтные работы. Специалисты выделили такие участки, как пересечение Московской кольцевой автодороги и Волоколамского шоссе, Большой Каменный пост, Северянинский путепровод и 31-й, 53-й и 82-й километры МКАД.
"Рекомендуем заранее готовиться к праздникам. В условиях пандемии безопаснее пользоваться онлайн-шопингом и услугами курьерских служб. Если без поездок в торговые центры не обойтись, то рекомендуем совершать их во внепиковые часы в будние дни либо в выходные. При ухудшении дорожной ситуации лучше пользоваться городским транспортом – это позволит сократить время в пути для каждого", – заявили в ЦОДД.
Столичных водителей предупредили о вечерних заторах
Инновационный центр "Безопасный транспорт" провел опрос, где москвичи и жители Московской области планируют приобретать подарки. 46% респондентов заявили, что купят их онлайн, 20% – в магазинах. 21% опрошенных также сообщили, что планируют ехать на машине в центр города, чтобы там отдохнуть.
Ранее стало известно, что до конца 2022 года планируют реконструировать пять развязок на МКАД. Сообщалось, что наиболее критичной является развязка МКАД с Волоколамским шоссе. Ее планируется завершить до начала 2021 года.
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