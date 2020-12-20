Около 60 маршрутов наземного транспорта будут работать в Москве в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всю новогоднюю ночь в Москве будут работать 59 маршрутов наземного транспорта. Об этом сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.

Также в пресс-службе отметили, что в новогоднюю ночь до 3:30 в столице пассажирам будут доступны сто маршрутов, курсировать будут и ночные автобусы. МЦД продлят работу до 2:30.

По словам главы департамента Максима Ликсутова, в рождественскую ночь обслуживать пассажиров будут 182 маршрута, большая часть из них будет работать до 3:00.

Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь для пассажиров метро и МЦК проезд будет бесплатным. Весь московский транспорт традиционно украсили к праздникам.