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Транспорт

13:51

Пять развязок на МКАД реконструируют до конца 2022 года

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Программу конструкции развязок на МКАД планируют завершить до конца 2022 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра столицы Андрея Бочкарева.

Он отметил, что самой критичной является развязка МКАД с Волоколамском шоссе – ее завершат уже в этом году. Также Бочкарев подчеркнул, что развязки с Алтуфьеувским и Осташковским шоссе сдадут к концу 2021 года.

По словам Бочкарева, решение о реконструкции развязки МКАД с Щелковским шоссе пока не принято.

"Проектные решения пока не приняты, мы находимся на связи с коллегами", – пояснил заммэра.

Ранее эксперт рассказал о пользе развития транспортного каркаса в Москве. Хороших результатов удалось достичь в том числе благодаря строительству новых трасс, реконструкции развязок и других инфраструктурных объектов.

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