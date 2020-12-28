Москвичам рассказали, как будет работать городской транспорт в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Московский метрополитен, Московское центральное кольцо (МЦК) и Московские центральные диаметры (МЦД) в новогоднюю ночь будут работать без перерывов, несмотря на отмену всех праздничных массовых мероприятий, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

С 31 декабря по 8 января городская транспортная сеть перевезет около 42,4 миллиона пассажиров. Для того чтобы не допустить большого скопления пассажиров и дать возможность всем москвичам легко добраться до дома после празднования Нового года, столичный транспорт будет работать по особому расписанию.

Метро, МЦК и МЦД

В ночь с 31 декабря на 1 января и в рождественскую ночь с 6 на 7 января московское метро, МЦК и МЦД будут работать без перерывов до самого утра.

Кроме того, проезд в этих видах транспорта с 20:00 31 декабря до 6:00 1 января будет абсолютно бесплатным.

Линии МЦД-1 и МЦД-2 в Новый год и Рождество будут действовать по продленному графику с дополнительными ночными поездами. С конечных станций диаметров пассажиры смогут уехать до 2:00, а со станции"Одинцово последний поезд в направлении Лобни уедет в 3:50. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте АО "Центральная ППК".

Наземный транспорт

Всего в новогоднюю ночь в Москве будут работать 174 регулярных маршрута наземного пассажирского транспорта. Из них 59 будут работать до самого утра, 100 – до 3:30. Остальные 15 ночных маршрутов будут работать в своем обычном графике.

В рождественскую ночь для москвичей будут работать 168 маршрутов, однако до самого утра будут ходить только 15 ночных маршрутов, чей график останется без изменений. Все остальные автобусы и трамваи будут курсировать до 3:00.

Пригородные поезда

Пригородные электрички в ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января также будут курсировать до 2:00, при этом днем 31 декабря они сохранят свой обычный график рабочего дня.

С 1 по 10 января пригородные электрички будут работать по графику выходного дня. Аэроэкспрессы будут ходить в обычном режиме.

Парковки и каршеринг

Для жителей столицы, предпочитающих передвигаться на автомобиле, город подготовил новогодний подарок. С 1 по 9 января все парковки в Москве будут бесплатными. 10 января они перейдут работу по воскресному режиму.

Также москвичам будет доступно 25 тысяч каршеринговых автомобилей в круглосуточном режиме.

Сервисные центры

Сервисные центры "Московский транспорт" 31 декабря будут работать по сокращенному графику и закончат трудовой день на час раньше – в 19:00. 1 и 7 января они работать не будут. В остальные дни новогодних каникул центры будут работать с 8:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что столичные таксисты также будут работать в новогоднюю ночь. Как показал опрос аналитического агентства Contrust, большинство таксистов, а именно 56%, собираются поработать в ночь с 31 декабря на 1 января. Как правило, в эти часы действуют двойные тарифы.