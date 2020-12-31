Синоптики прогнозируют возвращение русской зимы в Москву к Рождеству

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Русская зима вернется в Москву к Рождеству, сообщили в центре погоды "Фобос".

Отмечается, что в новогоднюю ночь температура воздуха составит -1... 0 градусов. Синоптики подчеркнули, что в столице в это время возможны локальные образования гололедицы.

По словам специалистов, в первые дни 2021 года погода в Москве не претерпит значительных изменений. Температура в эти дни составит -2... +2 градуса, ожидаются небольшие осадки.

"Последующие прогнозы обещают москвичам и гостям столицы возвращение русской зимы. Уже в середине следующей недели пройдет небольшой снег и подморозит до минус 3 – минус 5. Ну а далее столицу практически точно в соответствии с народным календарем ждут рождественские морозы. В праздничный день будет около минус 8 – минус 10", – заявили синоптики.

Ранее стало известно, что гололед и гололедица сохранятся в Москве до вечера 31 декабря. В связи с этим столичным водителям порекомендовали снизить скорость движения и соблюдать дистанцию на дороге.

2020 год для Москвы оказался самым теплым за всю историю наблюдений. По информации МГУ, до этого наиболее теплым годом в столице был 2019-й, когда среднегодовая температура воздуха составила +7,8 градуса.