Синоптики прогнозируют возвращение русской зимы в Москву к Рождеству

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Русская зима вернется в Москву к Рождеству, сообщили в центре погоды "Фобос".
Отмечается, что в новогоднюю ночь температура воздуха составит -1... 0 градусов. Синоптики подчеркнули, что в столице в это время возможны локальные образования гололедицы.
По словам специалистов, в первые дни 2021 года погода в Москве не претерпит значительных изменений. Температура в эти дни составит -2... +2 градуса, ожидаются небольшие осадки.
"Последующие прогнозы обещают москвичам и гостям столицы возвращение русской зимы. Уже в середине следующей недели пройдет небольшой снег и подморозит до минус 3 – минус 5. Ну а далее столицу практически точно в соответствии с народным календарем ждут рождественские морозы. В праздничный день будет около минус 8 – минус 10", – заявили синоптики.
Ранее стало известно, что гололед и гололедица сохранятся в Москве до вечера 31 декабря. В связи с этим столичным водителям порекомендовали снизить скорость движения и соблюдать дистанцию на дороге.
2020 год для Москвы оказался самым теплым за всю историю наблюдений. По информации МГУ, до этого наиболее теплым годом в столице был 2019-й, когда среднегодовая температура воздуха составила +7,8 градуса.
Москвичи показали последствия ледяного дождя
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: