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Пассажиры рассказали о задержке рейсов из Домодедово

"Люди сидят на лестницах": пассажиры – о задержке рейсов из Домодедово
общество транспорт туризм

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Москва 24"

Пассажиры рассказали о массовой задержке вылетов из столичного аэропорта Домодедово. Некоторые из них находятся в авиагавани 4-5 часов.

Ранее сообщалось, что на утро 31 декабря в столичных аэропортах задержано и отменено почти 150 рейсов. Пресс-служба Домодедово пояснила, что причина сбоев в расписании – ледяной дождь.

"Из-за последствий ледяного дождя, прошедшего утром в Московском регионе, в первой половине дня были временно ограничены полеты в аэропорту Домодедово. На поверхности взлетно-посадочный полосы образовалась наледь, поэтому для обеспечения безопасности полетов в сложных метеоусловиях потребовалось нарастить частоту чистки ВПП и ее обработку реагентами. Это привело к изменениям в графике вылета и прилета рейсов из аэропорта Домодедово", – сообщается на официальной странице авиагавани в соцсетях.

Карина с семьей приехала в аэропорт ранним утром. Тем не менее вылететь женщине пока так и не удалось. "А мы все еще в аэропорту, задержка рейса на 4 часа, и неизвестно, когда еще улетим... Надеюсь, не как в "Иронии судьбы", не придется встречать Новый год в кресле", – написала она в соцсетях.

Обледенение и правда есть. Рейсы утренние все уже улетели... Но мы не расстраиваемся, просто уже начинаем уставать от ожидания и неизвестности.
Карина

Еще одна пассажирка Наталья также с раннего утра ожидает своего рейса в столичной авиагавани. "Задержаны все рейсы начиная с 8 утра! Чувствую, отмечу Новый год в Домодедово. Может, ну его, в Москву вернуться?" – пишет на своей страничке в Facebook пассажирка. Она также поделилась с подписчиками слухами о том, что в Домодедово из-за непогоды также перенаправляют рейсы из Внуково.

Еще одна путешественница Валентина рассказала в Instagram, что больше просто не может находиться в аэропорту. И она, и ее сын, и ее муж очень устали от ожидания рейса практически с самой ночи. "В Домодедово все рейсы задерживаются от 30 минут до 4 часов. Скопились огромные толпы немного грустных и немного уставших людей, что даже как-то удивительно, ведь сегодня 31 декабря. Нам сначала перенесли на полчаса вылет, теперь на час. Не знаю, что дальше. Романтика? Да, романтика и люди, которые сидят на ступеньках и ждут вылета там, потому что места в кафе из-за толп людей в зоне ожидания не хватает", – жалуется девушка.


Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с отменой и задержкой ряда авиарейсов в аэропортах Московского авиаузла в период с 30 по 31 декабря 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура в ходе проверки установит причины задержки и отмены рейсов, соблюдения при этом прав пассажиров и предоставления им соответствующих услуг при ожидании рейсов, а также даст оценку исполнения авиакомпаниями лицензионного законодательства.

Ранее эксперты рассказали о большом ажиотаже в столичных аэропортах. В этом году зафиксирован особый интерес к российским городам. Для зарубежья нужно сдавать тесты на коронавирус, что тоже не является гарантией полноценного отдыха. А в Турции, например, объявлен комендантский час. Поэтому россияне и выбирают собственную страну.

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Павелко Анастасия

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