"Аэрофлот" открыл продажу субсидированных билетов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу субсидированных билетов в Москву из городов Дальнего Востока и Калининграда.

Как сообщила пресс-служба перевозчика, тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" в экономическом класседля перевозок до 31 декабря 2021 года.

Так, купить билет в столицу можно из Владивостока (7,4 тысячи рублей), Петропавловска-Камчатского (7,5), Хабаровска (7,2), Южно-Сахалинска (7,3) и Магадана (7,2). Тариф по маршруту Калининград – Москва обойдется в 3,8 тысячи рублей.

Воспользоваться перевозками могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин – старше 55 лет), инвалиды I группы любого возраста, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также многодетные семьи.

Билеты можно приобрести, обратившись в круглосуточный контакт-центр "Аэрофлота", в офисах собственных продаж компании, а также в уполномоченных агентствах.

Ранее эксперты рассказали, что Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными направлениями у россиян в 2020 году.