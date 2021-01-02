"Аэрофлот" открыл продажу субсидированных билетов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу субсидированных билетов в Москву из городов Дальнего Востока и Калининграда.
Как сообщила пресс-служба перевозчика, тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" в экономическом класседля перевозок до 31 декабря 2021 года.
Так, купить билет в столицу можно из Владивостока (7,4 тысячи рублей), Петропавловска-Камчатского (7,5), Хабаровска (7,2), Южно-Сахалинска (7,3) и Магадана (7,2). Тариф по маршруту Калининград – Москва обойдется в 3,8 тысячи рублей.
Воспользоваться перевозками могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин – старше 55 лет), инвалиды I группы любого возраста, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также многодетные семьи.
Билеты можно приобрести, обратившись в круглосуточный контакт-центр "Аэрофлота", в офисах собственных продаж компании, а также в уполномоченных агентствах.
Ранее эксперты рассказали, что Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными направлениями у россиян в 2020 году.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: