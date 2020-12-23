Названы самые популярные направления по России в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными направлениями в 2020 году у россиян, передает RT со ссылкой на сервис по поиску и бронированию билетов OneTwoTrip.

Аналитики сервиса провели собственный опрос и выяснили, что также жители страны активно посещали в этом году Сочи, Краснодар, Симферополь, Махачкалу, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Уфу и Екатеринбург. В эти города россияне чаще всего добирались на самолете.

По словам специалистов, средняя стоимость авиабилета по России в одну сторону в этом году составила 5,4 тысячи рублей. Такие показатели ниже прошлогодних на 17% (6,5 тысячи рублей).

На поезде россияне часто совершали поездки, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Тюмень, Ростов-на-Дону, Казань, Сочи и Новосибирск.

В этом году средняя стоимость на билет на поезд составила 2,3 тысячи рублей, что на 120 рублей меньше, чем в 2019 году, уточнили специалисты.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что глубина бронирований в этом сезоне сократилась до 10–14 дней, уточнив при этом, что граждане России активно бронируют туры на новогодние праздники. По ее словам, путешественники часто выбирают Сочи, Архыз и Домбай, Шерегеш, Хибины, Мурманскую и Архангельскую области, Карелию.

