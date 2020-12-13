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Общество

08:48

Названы самые популярные у россиян горнолыжные курорты

общество

Фото: depositphotos/irinabal18

Горнолыжные курорты "Роза Хутор" и "Красная Поляна" стали самыми популярными у россиян, передает RT со ссылкой для планирования путешествий OneTwoTrip.

Аналитики сервиса провели собственный опрос, в ходе которого выяснили, что россияне также любят проводить время зимой на курортах "Газпром", "Домбай", "Эльбрус", "Архыз". Также участники опроса заявили, что любят отдыхать на курортах в Кемеровской и Мурманской областях, в Башкортостане.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что глубина бронирований в этом сезоне сократилась до 10–14 дней, но граждане России уже активно бронируют туры на новогодние праздники. По ее словам, путешественники часто выбирают Сочи, Архыз и Домбай, Шерегеш, Хибины, Мурманскую и Архангельскую области, Карелию.

Догузова при этом заявила, что большой потенциал есть у российский термальных курортов. Например, отмечает глава Ростуризма, в Тюменской области можно полежать на морозном воздухе среди снега в теплых термах.

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