Россияне рассказали, какими видами спорта занимаются на отдыхе

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Россияне рассказали, что во время отпуска любят кататься на сноуборде и лыжах, а также заниматься альпинизмом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис по бронированию билетов OneTwoTrip.
Специалисты сервиса провели опрос среди 2 780 пользователей и выяснили, что треть пользователей во время каникул привлекает экстремальный или необычный спорт. Помимо сноуборда, альпинизма и лыж, россияне занимаются дайвингом, виндсерфингом и рафтингом.
Чуть меньше половины опрошенных россиян заявили, что во время отпуска уделяют время привычным тренировкам. Еще 40% респондентов признались, что иногда находят время на тренировки и около 17% участников опроса заявили, что во время отпуска не занимаются спортом.
В ходе опроса стало известно, что во время поездок чаще всего спорту отдают предпочтение туристы в возрасте от 26 до 40 лет.
Ранее ученые Норвежского университета естественных и технических наук заявили, что пятиминутные интенсивные тренировки помогут улучшить здоровье и продлить жизнь. Исследователи провели эксперимент, в котором задействовали около 7 тысяч добровольцев в возрасте от 70 до 77 лет.
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