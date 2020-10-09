Ученые определили способ продления жизни

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Ученые Норвежского университета естественных и технических наук выявили способ, который позволит улучшить здоровье и продлить жизнь. По мнению специалистов, в этом помогут пятиминутные интенсивные тренировки, сообщает журнал British Medical Journal.

Исследователи провели эксперимент, в котором задействовали около 7 тысяч добровольцев в возрасте от 70 до 77 лет. Все они были поделены на три группы. В первой участники выполняли высокоинтенсивные тренировки, включающие десятиминутную разминку и четырехминутные упражнения с интервалом в четыре минуты, два раза в неделю. Вторая группа тренировалась два раза в неделю до 50 минут с умеренной интенсивностью. Добровольцы из третьей выполняли упражнения, рекомендованные норвежским министром здравоохранения.

Ученые сравнили показатели смертности среди участников через пять лет и выяснили, что в первой группе он достиг 3%, во второй – 6%, а в третьей – 4,7%. Специалисты считают, что разница не является статистически значимой, но эксперимент говорит о важности тренировок для самочувствия и долголетия.

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