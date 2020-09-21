Москвичи смогут подсчитать КБЖУ и посмотреть тренировки на ЗОЖ-портале

17:14
Фото: depositphotos/tonodiaz
Оператор мобильной связи Tele2 запустил ЗОЖ-портал со всем необходимым контентом для людей, которые заботятся о состоянии своего организма.
На специальном сайте для абонентов компании размещены программы персональных тренировок, калькуляторы калорий, давления и частоты сердечных сокращений, а также разделы с предложениями партнеров проекта – фитнес-центров и спортивных магазинов.
ЗОЖ-портал ставит перед собой и образовательную цель – здесь будут публиковать материалы о подборе правильного питания в зависимости от физической активности, о витаминах и экопродуктах, а также о способах диагностики здоровья.
Новый сервис работает как в бесплатной, так и в платной версии. Во втором случае потребуется оформить подписку с помощью USSD-команды *248# или воспользоваться функцией мобильного приложения "Мой Tele2". Платная версия обойдется абонентам в 8 рублей в сутки, а трафик на пользование расходоваться не будет.
Расширенная версия ЗОЖ-портала содержит в себе эксклюзивные мастер-классы, семинары, интервью. Помимо этого, пользователям предложат подбор индивидуального рациона, сервисы контроля отказа от курения и отслеживания количества выпитой воды.
Ранее стало известно, что абоненты нескольких тарифов Tele2 смогут пользоваться популярным мессенджером Telegram, не расходуя пакет интернета. Опция доступна в составе тарифных планов "Мой онлайн" и "Мой онлайн+", на тарифе "Везде онлайн" в столице и на тарифе "Везде онлайн+" в Москве и Санкт-Петербурге.
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