Мобильные операторы отказываются от безлимитных тарифов – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мобильные операторы отказываются от безлимитных тарифов, сообщает газета "Известия".

В частности, компания МТС изменила условия безлимитного архивного плана "Тарифище". Оператор сообщил, что с 27 августа пользователи могут либо остаться на безлимитном тарифе с доплатой в размере 50–75 рублей, либо перейти на новую версию тарифа по той же цене, но лишь с 30 гигабайтами интернет-трафика. То есть запущенный в 2018 году "Тарифище" стоил 650 рублей в месяц, позже его стоимость была увеличена до 675 рублей. Теперь за ту же услугу на архивном тарифе придется заплатить 750 рублей в месяц.

В пресс-службе МТС сообщили, что в результате анализа базы выяснили, что подавляющее большинство абонентов ежемесячно используют лишь 10–15 гигабайт интернета.

В Tele2, в свою очередь, закрыли доступ к подключения услуги "Очень много интернета". Она позволяла безлимитно использовать Сеть за 200 рублей в месяц. При этом те, кто уже подключил эту услугу, по-прежнему могут пользоваться ею.

В пресс-службе оператора рассказали, что при безлимитных тарифах трафик растет быстрее прибыли. Это в свою очередь сказывается на нагрузках на сеть, которые становятся чрезмерно высокими. В компании также сообщили, что безлимитный интернет интересует лишь небольшую часть абонентов.

Кроме того, к ненужности безлимита пришли и в "Вымпелкоме". В пресс-службе компании отметили, что безлимитные тарифы больше являются маркетинговым продуктом, чем реальным профилем потребления. Представители оператора считают, что безлимитные тарифы не должны быть драйверами или единственным фактором выбора для потребителей.

В компании сообщили, что наиболее оптимальными являются пакетные тарифы, которые основаны на реальных объемах потребления. Так, по словам представителей "Вымпелкома", рынок начинает трансформироваться в сторону роста спроса на тарифы с совместным потреблением, конвергентные тарифы и тарифы с включенным доступом к цифровым сервисам.

Не будут отменять безлимитные тарифы в "ВТБ Мобайл", "МегаФоне" и Yota. Однако гендиректор "ВТБ Мобайл" Максим Шарков не исключил вероятности изменения ситуации в зависимости от уровня потребления и новых запросов абонентов.

По словам аналитика iKS-Consulting Максима Савватина, операторы стремятся к усечению или сжиманию опций и пакетов с безлимитным доступом. Он отметил, что причиной тенденции является увеличения потребления во время самоизоляции вкупе с повышенной финансовой нагрузкой на операторов.

В свою очередь, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал о невыгодности безлимитных тарифов для операторов. Он отметил, что уже в сентябре они подорожают на 15–20%. При этом полного отказа от безлимитных тарифов не предвидится.

Муртазин добавил, что средняя стоимость безлимитных тарифов составляет от 800 до 1000 рублей. Аналитик сообщил, что доходы операторов во II квартале серьезно упали, однако объем мобильного трафика вырос на 25%.

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что безлимитными тарифами пользуются 7–8% абонентов, однако они используют гораздо больше трафика, чем другие. Руководитель Content Review Сергей Половников отметил, что некоторые абоненты намеренно качали все подряд, забивая каналы. Он сообщил, что 10% таких абонентов могут генерировать до 90% трафика на сетях мобильных операторов.

Ранее в Tele2 рассказали, что абоненты нескольких тарифов оператора смогут бесплатно использовать Telegram. В частности, опция доступна абонентам тарифных планов "Мой онлайн" и "Мой онлайн+", в столице также на "Везде онлайн" и на тарифе "Везде онлайн+" в Москве и Санкт-Петербурге.