Оператор МТС получил лицензию на оказание услуг 5G-связи

Первый российский сотовый оператор получил лицензию на 5G

Оператор МТС получил лицензию на осуществление услуг мобильной связи по стандарту 5G. Она была выдана Роспотребнадзором и будет действовать до 16 июля 2025 года.

МТС сможет работать в диапазоне 24,25–24,65 ГГц в 83 регионах РФ. Первыми пользователями связи, основанной на технологии пятого поколения, станут бизнес-клиенты и крупные предприятия.

Однако, несмотря на то что в России технологии пятого поколения еще не используются, некоторые граждане уже ее боятся. Ранее в Серпухове жители потребовали убрать оборудование от их домов, поскольку считают, что от вышки под их окнами будет исходить вредное излучение.

На самом деле высокоскоростной интернет коммерческой направленности появился в США еще в 2018 году. И все же, что такое 5G? Так, средства связи, основанные на технологии пятого поколения, способны поддерживать работу на высоких частотах при высокой скорости передачи данных до 25 Гбит в секунду.

По словам разработчиков, связь будет беспрерывной, а плотность подключения также можно будет увеличить. Если сейчас на один километр способны подключиться лишь 100 тысяч гаджетов, то при подключении к сети 5G – уже 1 миллион устройств.

"Это безумные скорости, которые кажутся нам абсолютно фантастическими. Вот у нас с вами есть 4G, который показывает десятки, а в лучшем случае сотни мегабит в секунду. 5G – это гигабиты в секунду. В данном стандарте это 15 Гбит в секунду, сумасшедший объем трафика, который передается с устройства на устройство, на различного рода датчики, на беспилотные автомобили", – рассказал пресс-секретарь МТС Алексей Меркутов.

Он добавил, что это позволяет реализовывать принципиально новые проекты с минимальными задержками. Однако 5G для всех абонентов появится в России не так скоро.

Компании разрешили пользоваться этим средством связи только в "индустриальном пространстве". Для широкого пользователя 5G появится в нашей стране не раньше чем в 2022–2023 годах. В настоящее время у операторов нет необходимого оборудования, а также им не выделены частоты для подключения этого вида.

В пресс-службе компании "Билайн" сообщили, что готовы к запуску сетей 5G. Однако в настоящий момент без выделения диапазона невозможно построить экономически эффективные сети 5G, подчеркнул оператор связи. В пресс-службе компании "МегаФон" также заявили, что для создания сетей в этом диапазоне нет необходимого оборудования на рынке.

"Для коммерческого запуска полноценной сети пятого поколения в России необходимо принятие решения по выделению частотного спектра. Точечно "МегаФон" уже в течение нескольких лет тестирует технологию 5G", – заявили в компании.

Однако люди уже напуганы псевдопубликациями о вредоносном влиянии 5G на экологию и здоровье населения. Все эти вышки называют средствами тотального слежения, помощником чипирования населения и разносчиками различных заболеваний, в том числе и коронавируса.

Также их называют средствами массового убийства. Есть информация, что вышки уже установлены и ждут запуска. Как только это произойдет, по мнению противников 5G, люди начнут массово умирать.

Из-за этого по всему миру прокатились акции протеста. Так, в Великобритании жители сожгли 32 вышки. Погромы также происходят и на станциях в Испании. В России же вышки не уничтожают, однако в Дагестане и Казани уже проходили акции протеста против 5G.

Многие москвичи, однако, сообщали, что планируют пользоваться сетью 5G. Они отмечают удобство и скорость связи при использовании технологии пятого поколения и довольно скептически относятся к разговорам о пагубном влиянии вышек.

Эксперты в области науки говорят, что все дело в спектре волн и дозе излучения. На самом деле 5G будет работать в диапазонах, близких к технологиям прошлых поколений. Сообщения о том, что из-за вышек и их частот возможны какие-либо заболевания, также не подтверждались.

"Если мы говорим о том излучении, которое получает человек от этих вышек, то оно в несколько раз меньше, чем излучение от бытового утюга и от стиральной машины", – отметил председатель экспертного совета Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский.

Он добавил, что телефоны, подключенные к 5G, действительно излучают определенный спектр частот. Поэтому, по мнению Крестинского, скорее вредоносное излучение стоит ожидать от телефонов, которые мы прикладываем к голове.

"Но даже здесь многолетние наблюдения говорят нам о том, что каких бы то ни было долгосрочных отрицательных последствий на организм человека на сегодняшний день не выявлено", – заявил Крестинский.

В свою очередь, военный эксперт, редактор журнал "Арсенал отечества" Алексей Леонков считает, что все подобные заявления о вреде 5G сродни околонаучной фантастике.

"Все вышки в принципе должны изготавливаться [в соответствии] с документами, которые регламентируют область безопасности применительно к подобного рода средствам", – подчеркнул Леонков.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства Денис Кусков считает, что причина появления подобных псевдонаучных публикаций исходит из страха людей перед чем-то новым. Он напомнил, что подобные настроения появлялись у людей и в те времена, когда устанавливались вышки с технологиями и второго, и третьего поколений.

Любопытно, что самым мощным источником электромагнитного излучения на Земле является солнце. В связи с этим, по мнению экспертов, нахождение возле вышки сотовой связи более безопасно, чем ходить с непокрытой головой в ясную погоду.

Ранее информационно-аналитическое агентство TelecomDaily провело исследование, нацеленное на изучение удобства удаленной работы в различных районах Московской области. В его рамках выяснили, что оператор МТС продемонстрировал высокие скоростные характеристики, которые позволили справиться с ростом трафика в связи с переходом на дистанционное исполнение обязанностей.