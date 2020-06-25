Абоненты МТС быстрее делятся контентом в Сети – исследование

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Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily провело исследование с целью выяснить, насколько удобна удаленная работа в тех или иных районах Московской области.

Аналитики пришли к выводу, что наилучшее покрытие LTE-сетей наблюдается на юге, западе и севере региона. В то же время эпизодические проблемы были выявлены на востоке и северо-востоке.

Отдельно специалисты оценили, как сотовые сети справляются с ростом трафика из-за удаленной работы. По некоторым данным, его объем вырос на 15–20 процентов, но на стабильность работы это не повлияло.

Как показало исследование, высокие скоростные характеристики продемонстрировал оператор МТС: скорость передачи данных к пользователю (загрузка данных, открытие страниц) у МТС составляет в среднем 43 мегабита в секунду.

По данным экспертов агентства, абоненты МТС быстрее других пользователей обмениваются контентом – средняя скорость загрузки 18 мегабит в секунду. Покрытие сети 4G за пределами МКАД превышает 90%, а в четверти населенных пунктов области приближается к 100%.