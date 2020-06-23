"МегаФон" стал лидером по скорости соединения в Подмосковье

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily назвало районы с наилучшими показателями работы мобильного интернета в Московской области. Особое внимание в исследовании уделяли скорости загрузки страниц и потере информации.



Лучшие скоростные характеристики продемонстрировали "МегаФон" и МТС, при этом "МегаФон" опережает другие сети по стабильности соединения.



Согласно результатам исследования качества передачи данных в сотовых сетях, максимальная скорость и достаточное покрытие были зафиксированы на юге, западе и севере области.



Проблемы чаще всего отмечались на востоке и северо-востоке.



По данным сотовых операторов, с началом самоизоляции в марте – апреле до 30% столичных абонентов уехало в Московскую область, а летом таких абонентов стало еще больше.



Исследование показало, что сотовые сети в целом сумели справиться с ростом трафика, который, по разным оценкам, увеличился в пределах 15-20% за год. Тестирование проводилось в 60 километрах от Москвы и до границ с другими областями. Исследование проходило в конце мая 2020-го в течение одной недели в разное время суток.



Максимальная скорость мобильного интернета была зафиксирована в южных районах – Серпухове, Ступине, а также в соседних с ними Чеховском, Домодедове, Каширском, Озерском и Раменском.



Недостаточную скорость эксперты наблюдали в восточном и северо-восточном направлениях – вдоль Щелковского шоссе, в Орехово-Зуеве, Шатуре, Ногинске.