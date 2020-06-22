В Москве запустили онлайн-карту парков и улиц с бесплатным Wi-Fi

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Интерактивная карта парков и улиц с бесплатным городским Wi-Fi появилась на портале mos.ru. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Сейчас подключиться к беспроводному интернету можно в 43 столичных парках. Более 3 тысяч точек подключения также доступно на улицах города, в переулках и скверах. Узнать, действует ли сеть Wi-Fi в любимой зоне отдыха, горожане могут на специальной интерактивной карте на портале mos.ru", – говорится в сообщении.

Как отмечается, всего на столичных улицах и в парках установлено свыше 4,2 тысячи точек доступа к городскому беспроводному интернету. Благодаря этому горожане могут всегда быть на связи и пользоваться бесплатным Wi-Fi, экономя мобильный интернет-трафик.

"Для удобства жителей на mos.ru запущена интерактивная карта, которая отображает все точки доступа к городскому Wi-Fi в парках и общественных местах. По мере развития городской сети карта будет обновляться и содержать информацию о новых точках доступа", – приводятся в материале слова руководителя продукта "Общегородской Wi-Fi" департамента информационных технологий столицы Александра Харитонова.

Интерактивную карту с адресами можно найти на mos.ru в разделе "Карты", во вкладке "Городской Wi-Fi". На ней отображены точки доступа, установленные в общественных пространствах столицы.

Ранее стало известно, что в столичном регионе проходит интерактивный квест "Я шагаю по паркам". Он продлится до 10 июля включительно. Москвичам предстоит найти десять локаций в парках столицы и на ВДНХ и сфотографироваться на их фоне. Так, горожанам предложат прогуляться по Парку Горького, парку искусств "Музеон", саду имени Баумана, парку "Ходынское поле", скверу по Олонецкому проезду, детскому парку имени Прямикова, ландшафтному парку "Митино" и музею-заповеднику "Царицыно".

Чтобы принять участие в квесте, достаточно сделать фотографии на фоне каждого объекта и выложить их на своей странице в одной из социальной сети, дополнив их хештегом #ЯшагаюПоПаркам и отметкой страницы Мосгорпарка. Посещать локации можно в любой последовательности.