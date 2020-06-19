Парки столицы подготовили интерактивный квест

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном регионе состоится интерактивный квест "Я шагаю по паркам", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Он пройдет с 20 июня по 10 июля включительно. Москвичам предстоит найти десять локаций в парках столицы и на ВДНХ и сфотографироваться на их фоне. Так, горожанам предложат прогуляться по Парку Горького, парку искусств "Музеон", саду имени Баумана, парку "Ходынское поле", скверу по Олонецкому проезду, детскому парку имени Прямикова, ландшафтному парку "Митино" и музею-заповеднику "Царицыно".

Локациями квеста станут уникальные скульптуры, смотровые площадки, архитектурные сооружения и другие зеленые зоны. В частности, участникам будет предложено сфотографироваться возле памятника "Водолаз-маяк", скульптуры "Туфелька", Виноградных ворот, фонтана "Золотой колос", экотропы ВДНХ, а также на фоне старинного черешчатого дуба в парке имени Прямикова.

Первые три участника, которые выполнили все условия и сделают 10 фотографий, получат ценные призы от партнеров квеста. Победителю подарят смартфон, за второе место вручат велосипед, а третьему финалисту – самокат.

"Мы предлагаем всем желающим совместить приятное с полезным и совершить необычное путешествие. Прогулка по любимым паркам позволит участникам квеста открыть новые достопримечательности, узнать историю города, посетить удивительной красоты места", – сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

Чтобы принять участие в квесте, достаточно сделать фотографии на фоне каждого объекта и выложить их на своей странице в одной из социальной сети, дополнив их хештегом #ЯшагаюПоПаркам и отметкой страницы Мосгорпарка. Посещать локации можно в любой последовательности. Ознакомиться с более подробными условиями можно на страницах Мосгорпарка.

Ранее сообщалось, что 16 июня свои двери для горожан вновь открыли музеи и павильоны ВДНХ. За время режима самоизоляции культурные учреждения подготовили новые экспонаты.

Музеи и павильоны будут работать с соблюдением всех санитарных требований. Они доступны для посещения лишь в то время, которое указано в электронных билетах. Их можно купить на сайте ВДНХ или на интернет-ресурсах резидентов выставки.

