В Tele2 оценили потребление трафика в семи сталинских высотках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мобильный оператор Tele2 проанализировал потребление трафика в семи сталинских высотках в преддверии Дня города.

В частности, рекордные показатели роста зафиксировали в гостинице "Украина", где трафик вырос на 71% за период с января по июль 2020 года. В связи с этим оператор установил indoor-оборудование на всей территории здания.

Это связано с тем, что конструкция высотки часто препятствовала прохождению радиосигнала от уличных базовых станций. Теперь же абоненты Tele2 могут пользоваться интернетом даже на 34-м этаже здания. Площадь покрытия составила 83 тысячи квадратных метров.

Всего же с января по июль 2020 года в сталинских высотках абоненты оператора скачали и отправили 270 Тб трафика. Этот показатель на 32% превышает данные за аналогичный период прошлого года.

Первое место сохранил за собой МГУ имени М. В. Ломоносова. В первом полугодии 2020 года на главный корпус учреждения пришлось 26% от общего потока трафика (69,5 Тб). Вторую позицию заняло здание министерства иностранных дел, где скачивалось и отправлялось 17% от трафика сталинских высоток (47,2 Тб). Высотное здание на площади Красных ворот вышло на третье место с 40,2 Тб трафика, это 15% от общего числа скачанных и отправленных файлов.

Гостиница "Украина", которая является самой динамичной сталинской высоткой с точки зрения роста трафика, продемонстрировала лишь четвертый показатель – 34,5 Тб, или 13% от общего трафика. Пятое место заняла гостиница "Ленинградская", где пользователи скачали и отправили 33,2 Тб (12%). В конце рейтинга расположились дома на Кудринской площади (25,4 Тб, или 9%) и Котельнической набережной (20 Тб, или 7%).

В сталинской высотке на Яузе трафик снизился по сравнению с прошлогодними показателями на 1%. В качестве причины специалисты назвали введение в Москве и области ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Сообщается, что многие жители Москвы в это время переехали в Подмосковье и близлежащие регионы.