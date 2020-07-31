Tele2 составила рейтинг самых популярных пляжей Московской области

18:13
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Tele2 проанализировала активность абонентов на популярных пляжах Московского региона за два летних месяца и составила рейтинг по объему скачанного интернет-трафика на территориях.
Для исследования были выбраны Люберецкие карьеры, Клязьминское водохранилище, Белопесоцкий карьер, Пироговское водохранилище, Яхромское водохранилище, Голубые озера, Лыткаринский карьер, Сенежское озеро, Можайское водохранилище и Озерный лесопарк.
На первое место в рейтинге летних пляжей по объему скаченного интернет-трафика встало Можайское водохранилище, где клиенты Tele2 скачали и отправили 134 терабайта данных. На втором месте расположились Пироговское и Клязьминское водохранилища, где клиенты по сравнению с Можайским водохранилищем израсходовали на 15% меньше трафика.
На третьем месте с израсходованным клиентами 101 терабайтом трафика разместились Люберецкие карьеры. Следом за ним расположилось Сенежское озеро, где клиенты компании потратили 72 терабайта. Посетители Белопесоцкого карьера скачали 34 терабайта, а отдыхающие в Озерном лесопарке – 32 терабайта.
На Яхромском водохранилище абоненты оператора скачали 29 терабайтов трафика. Рейтинг замкнули Лыткаринский карьер и Голубые озера в Луховицах, где клиенты компании израсходовали 20 и 8 терабайтов соответственно.
Голосовые услуги на пляжах за да летних месяца также активно использовались абонентами. В целом клиенты совершили более 280 тысяч звонков, что превышает на 38% показатель аналогичного периода прошлого года. Наибольший объем голосового трафика был зафиксирован в Люберецких карьерах, общая доля звонков в этой местности составила 24% от общего числа вызовов (более 68 тысяч вызовов).
В целом телекоммуникационная компания за лето зафиксировала рост потребления data-услуг на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что объем использованного трафика в июне вырос на 65%, тогда как в июле – на 45%. Специалисты связывают такие показатели с началом отпусков.
В июне сообщалось, что онлайн-площадки Tele2 обработали втрое больше запросов клиентов с начала года. Виртуальные запросы в 2020 году значительно превысили голосовые – в последних наблюдается рост лишь на 3%.
Отмечалось, что среди пользователей все большую популярность приобретает чат-бот. Ежедневно к его услугам обращается свыше 15 тысяч человек. В месяц чат-ботом пользуются до 300 тысяч раз. В 2020 году число обращений к нему выросло в 3,5 раза.
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