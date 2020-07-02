Подход россиян к тренировкам в фитнес-клубах изменился

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина рассказала, что в открытых после пандемии коронавируса фитнес-центрах сознательно соблюдают социальные нормы. Об этом она рассказала радио Sputnik.
"Пока мы не встречали случая, когда в клубе скопилось много людей, и этот вопрос нужно было бы решать. Но коллеги отмечают, что наши клиенты очень сознательные. Они предварительно звонят и уточняют, после чего – все комфортно", – объяснила специалист.
По словам Силиной, на данный момент фитнес-центры посещает значительно меньше людей, чем в период до COVID-19. Это негативно сказывается на выручке организаций.
Президент Национального фитнес-сообщества предположила, что не все клубы смогут пережить сложный период из-за того, что многие клиенты пока не готовы пользоваться их услугами. Кроме того, в теплую погоду многие предпочитают заниматься спортом на улице.
В Москве фитнес-центры и спортивные комплексы были открыты в рамках последнего на данный момент этапа отмены коронавирусных ограничений. Посещать данные организации можно с 23 июня.
К обязательным требованиям относится соблюдение социальной дистанции. Сами фитнес-клубы должны дезинфицировать как помещения, так и свой спортивный инвентарь.
"Специальный репортаж": "Открытый спорт"
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