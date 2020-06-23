Тренер рассказал, как вернуться к тренировкам после перерыва

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Бодибилдер, персональный фитнес-тренер Виталий Фатеев рассказал Москве 24, как вернуться к тренировкам во вновь открытых фитнес-центрах. По мнению спортсмена, главная ошибка – это спешка.

"Настраиваем тело постепенно, суставы, сердечно-сосудистую систему. Делаем все на минималках, постепенно втягиваемся в течение первой недели. Тренируемся через день, а дальше смотрим по самочувствию", – советует Фатеев.





Виталий Фатеев бодибилдер, персональный фитнес-тренер Сейчас все чувствуют, что в них много сил и желания начать заниматься. Многие просто могут себя перегрузить. Нужно придерживать коней.

Спортсмен отметил, что лучше не ограничивать себя во времени на тренировках. По мнению Фатеева, до начала занятия необходимо хорошо размять суставы и мышцы, а в конце посвятить время кардио.

"Не надо устанавливать себе рамки, допустим, 45 минут интенсивного тренинга, сейчас нужно прийти и никуда не спешить", – подчеркнул эксперт.

Фатеев рекомендует в первую неделю не менять свой рацион питания. По его словам, физические нагрузки сами по себе являются переменой для организма. Только после того, как человек войдет в темп, можно задуматься о переходе на удобную для него диету.

Фитнес-центры возобновляют работу в Москве с 23 июня.

Во всех помещениях, а также при расстановке тренажеров и на групповых занятиях в бассейнах должна проводиться дезинфекция помещений, необходим строгий контроль за системой вентиляции, должны быть в наличии средства дезинфекции и средства индивидуальной защиты. Также необходимо измерять температуру сотрудникам и посетителям, следить за социальной дистанцией.

Спортивный инвентарь, скамейки, лежаки необходимо дезинфицировать не реже одного раза за два часа. Также в залах для занятий спортом необходимо организовать проветривание и обеззараживание воздуха.

Для москвичей также станут доступны и элементы городской инфраструктуры в общественных пространствах и парках – детские площадки, уличные тренажеры, лавочки и беседки.