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10:46

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Тренер рассказал, как вернуться к тренировкам после перерыва

"Настраиваем тело постепенно". Как вернуться к тренировкам
общество спорт эксклюзив

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Бодибилдер, персональный фитнес-тренер Виталий Фатеев рассказал Москве 24, как вернуться к тренировкам во вновь открытых фитнес-центрах. По мнению спортсмена, главная ошибка – это спешка.

"Настраиваем тело постепенно, суставы, сердечно-сосудистую систему. Делаем все на минималках, постепенно втягиваемся в течение первой недели. Тренируемся через день, а дальше смотрим по самочувствию", – советует Фатеев.

Сейчас все чувствуют, что в них много сил и желания начать заниматься. Многие просто могут себя перегрузить. Нужно придерживать коней.
Виталий Фатеев
бодибилдер, персональный фитнес-тренер

Спортсмен отметил, что лучше не ограничивать себя во времени на тренировках. По мнению Фатеева, до начала занятия необходимо хорошо размять суставы и мышцы, а в конце посвятить время кардио.

"Не надо устанавливать себе рамки, допустим, 45 минут интенсивного тренинга, сейчас нужно прийти и никуда не спешить", – подчеркнул эксперт.

Фатеев рекомендует в первую неделю не менять свой рацион питания. По его словам, физические нагрузки сами по себе являются переменой для организма. Только после того, как человек войдет в темп, можно задуматься о переходе на удобную для него диету.

Фитнес-центры возобновляют работу в Москве с 23 июня.

Во всех помещениях, а также при расстановке тренажеров и на групповых занятиях в бассейнах должна проводиться дезинфекция помещений, необходим строгий контроль за системой вентиляции, должны быть в наличии средства дезинфекции и средства индивидуальной защиты. Также необходимо измерять температуру сотрудникам и посетителям, следить за социальной дистанцией.

Спортивный инвентарь, скамейки, лежаки необходимо дезинфицировать не реже одного раза за два часа. Также в залах для занятий спортом необходимо организовать проветривание и обеззараживание воздуха.

Для москвичей также станут доступны и элементы городской инфраструктуры в общественных пространствах и парках – детские площадки, уличные тренажеры, лавочки и беседки.

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