Тренер рассказал о "правиле 50%" для фитнеса после самоизоляции

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Восстанавливать физическую форму после самоизоляции нужно аккуратно, рассказал в интервью радио Sputnik фитнес-тренер Лев Гончаров.

Он предупредил, что потери могут оказаться более серьезными, чем кажутся. По словам Гончарова, потеря производительности тела может составить около 30%. Тренер предлагает руководствоваться "правилом 50%".

"Когда люди возвращаются к тренировкам через 3 месяца, первую тренировку они должны провести с нагрузкой 50% от того, что было. Например, человек на последней тренировке в фитнес-клубе отжимался 10 раз, то начинать первую тренировку надо с 5 раз. Первая тренировка – 50%, вторая – 70%, третья – 80%, а дальше как пойдет", – объяснил он.

Гончаров уточнил, что темпы восстановления формы будут зависеть от того, как люди проводили время в самоизоляции.

Фитнес-тренер, диетолог Надежда Сенькова также поделилась советами, как снова вернуться в форму без вреда для здоровья. Прежде всего, по ее мнению, нужно сделать разминку. Сенькова отметила, что сразу начинать с бега не стоит – лучше сначала попрактиковаться в ходьбе.

Сергей Собянин сообщил, что в Москве с 23 июня планируется открыть фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева считает, что 15–20% фитнес-рынка столицы не пережило режим самоизоляции.