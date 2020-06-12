Когда клиенты вернутся в фитнес-клубы?

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассуждает о том, вернутся ли клиенты к регулярным тренировкам сразу после открытия фитнес-клубов.

Ситуация с коронавирусной инфекцией и ограничительными мерами в Москве заставила людей быстро адаптироваться к новым условиям. Кто-то пытался сохранить определенный уровень зарплаты или работу в целом. Другие, сохранив за собой место в компании, были вынуждены учиться выполнять профессиональные обязанности из дома, что поначалу причиняло определенные неудобства. Режим самоизоляции отразился и на привычках людей: например, многие приобщились к здоровому образу жизни, начав регулярно тренироваться дома.



Лично я стал заниматься спортом еще чаще. Подбадривая себя, начал искать плюсы во всей этой ситуации. Главным выделил полное исчезновение пробок.



Их отсутствие не только позволило мне четко планировать свой график, но и существенно сэкономить на бензине. Чего нельзя сказать о последних двух днях, когда автомобилисты вернулись на дороги в полном составе.

По сути мы адаптировалось к ситуации. Общаясь с большим количеством людей, я понял, что многие готовы остаться жить в новом, уже теперь привычном ритме. Более того, со стороны работодателей стали поступать предложения уменьшить количество офисных сотрудников – перевести их на постоянную "удаленку". Это, кстати, неизбежно приведет к снижению затрат компаний – хотя бы на содержание офисов. "Все смешалось в доме Облонских", – вспоминается цитата из великого романа Льва Толстого "Анна Каренина".

И, продолжая свои рассуждения, плавно подхожу к главной теме моего материала. Она посвящена одной из самых пострадавших из-за ограничительных мер отрасли – фитнес-индустрии.

"Пострадала" – это еще мягко сказано. До сих пор ни один фитнес-клуб в Москве официально не открылся – это произойдет не раньше 23 июня. А аналитики и владельцы клубов уже – синхронно и даже панически – заявляют, что многие организации больше никогда не откроют двери своих заведений для поклонников здорового образа жизни.

Причин здесь много: от долгов по аренде до новых санитарных требований, которые, опять же из-за финансовой нагрузки, не все фитнес-клубы способны выполнить. Однако есть еще и совершенно неожиданная сторона медали: многие перестанут ходить в фитнес-клубы хотя бы потому, что больше не будут регулярно ездить на работу.



Теряя одну привычку, мы неизбежно теряем и другую. Уверен, абсолютно все люди, так или иначе, заметили эту метаморфозу.



Раньше я, например, не мог прожить день без двух-трех чашек крепкого кофе. Но как только перестал вести персональные тренировки в клубе, у меня сразу же пропала потребность и в покупке напитка. Более того, "потеряв" эту привычку, я оценил и экономию средств, что особенно важно в период ограничений и снижения доходов. Сейчас я даже боюсь момента, когда эти привычки из прошлого снова станут моим настоящим.

Так или иначе, мы вернемся к привычной нам жизни. Но почему-то я уверен, что этот "камбэк" будет не таким быстрым, как нам хотелось бы.

Снова проецируя рассуждения на фитнес-индустрию – я уже вижу по клиентам, что массово возвращаться в клуб они не планируют.

Кто-то пойдет в спортзал, только когда вернется в офис. Есть клиенты, которые решили до конца лета остаться на дачах. Причин много, и они разные, однако вывод очевиден. Пока вся эта "машина" не начнет работать в привычном режиме, без сбоев и поломок, говорить о полноценном восстановление фитнес-индустрии не приходится.