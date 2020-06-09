Эксперт назвала процент вынужденных закрыться из-за коронавируса фитнес-центров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева сообщила, что 15-20% фитнес-рынка Москвы не пережило режим самоизоляции, передает ТАСС.
В качестве причины она отметила низкую маржинальность отрасли. То есть фитнес-центры чаще всего существуют на основе оборотных средств, в связи с чем обеспечить подушку безопасности для них весьма сложно.
"В Москве до пандемии работало 1800 фитнес-объектов (небольших студий и мультифункциональных комплексов), в которых было трудоустроено более 75 тысяч сотрудников", – напомнила Киселева.
Она отметила, что в настоящий момент фитнес-центры активно готовятся к открытию. Они начали подготовительные мероприятия к возобновлению деятельности с момента выхода рекомендаций Роспотребнадзора.
"В настоящий момент мы с Роспотребнадзором дорабатываем рекомендации. Также ждем распоряжений департамента спорта правительства Москвы", – заявила Киселева.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичные фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы откроются с 23 июня.
Данная мера будет введена в связи с отменой режима самоизоляции, который упразднен с 9 июня. График прогулок и пропускной режим были ликвидированы. Выход на улицу и посещение общественных мест доступны теперь для всех граждан, в том числе и пожилых, и страдающих хроническими заболеваниями.
Как выглядит Москва после отмены режима самоизоляции
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