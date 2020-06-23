Как будут работать фитнес-клубы в Москве с 23 июня

23 июня станет еще одним днем на пути к нормальной жизни после пандемии. А все потому, что во вторник столицу ждет еще ряд послаблений ограничений, принятых в рамках борьбы с распространением коронавируса. Одно из главных событий для поклонников здорового образа жизни – возобновление деятельности фитнес-клубов. Однако, как и многие другие организации, работать индустрия будет пока с ограничениями. Рассказываем о новых правилах работы спортивных залов.

Еще один этап

Несмотря на ослабление ряда ограничений, количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в Москве продолжает снижаться. А значит, нет никаких препятствий для того, чтобы плавно перейти к очередному этапу снятия ограничительных мер.

В привычном режиме заработают кафе и рестораны – вслед за верандами откроются и внутренние помещения. Возобновят деятельность детские сады и компании речного транспорта. В обычном режиме заработают учреждения социальной защиты, библиотеки – в режиме свободного посещения. Откроются СПА, массажные салоны, солярии, бани и сауны.

Ну и долгожданная новость для поклонников здорового образа жизни: со вторника снимут ограничения на посещение спортивных площадок, футбольных полей и комплексов уличных тренажеров. Наконец-то откроются бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы, а также фитнес-клубы.

Как ранее подчеркнул мэр Москвы, такое решение принято исключительно исходя из положительной динамики прироста новых случаев коронавируса, а также количества выздоровевших.

Как говорит Роспотребнадзор

Если говорить о работе фитнес-клубов, пока им придется непросто. Не принимать во внимание угрозу коронавируса пока не получится. Поэтому действовать владельцам клубов придется исключительно исходя из рекомендаций Роспотребнадзора.

Общие правила

Часть требований абсолютно стандартная: обработка специальными обеззараживающими средствами всех помещений и тренажеров раз в сутки, каждые два часа – проветривание и влажная уборка контактных поверхностей с использованием дезинфицирующих средств. Кроме того, необходимо организовать постоянное обеззараживание воздуха. Что касается бассейнов, придется усилить контроль за обеззараживанием воды и ее качеством.

Обязательным является наличие и санитайзеров при входе в клуб, а также нанесение специальной разметки у всех объектов, где могут собираться очереди: у касс, стоек регистрации, банкоматов и даже возле тренажеров.

Также обязательно ношение маски – для всех сотрудников фитнес-клуба, даже для спортивных тренеров, за исключением того времени, когда они непосредственно проводят занятие. Более того, руководство клубов обязано организовать измерение температуры всем сотрудникам и посетителям. Людям с симптомами ОРВИ вход в фитнес-центры строго воспрещен.

Специфика фитнес-клубов

В рекомендациях Роспотребнадзора нашлись и требования, специфические именно для спортивных организаций. Таким образом, фитнес-клубам придется заняться небольшой перестановкой: в рамках социального дистанцирования расстояние между тренажерами не должно быть меньше 1,5 метра. Та же ситуация с кабинками для переодеваний: открывать шкафчики можно только на необходимом друг от друга расстоянии.

Еще одно нововведение: никаких кулеров с водой. Только бутылки. Еда в буфетах при клубах также должна выдаваться клиентам строго в упаковке.

Также клубам придется контролировать количество посетителей исходя из следующих принципов. На каждого занимающегося в зале должно приходиться не менее 4 квадратных метров пространства. В бассейне больше – пять квадратных метров на человека. По вышеуказанным принципам будут работать бани и сауны при спортзалах. В целом, согласно требованиям, посещать каждый клуб сможет не более 25 процентов клиентов от максимально возможной вместимости.

Новые условия в клубах



Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в расписании и организации занятий появились некоторые корректировки. Как теперь будут выглядеть тренировки, рассказали сами представители столичных фитнес-центров.

Можно без маски

В спортивно-игровом клубе Newton Arena ответили на главный вопрос: никто не будет требовать от посетителей заниматься в маске и перчатках. "Это небезопасно для здоровья. Обеспечить их безопасность можно иным способом", – отметил в беседе с Москвой 24 управляющий Денис Серегин.

В частности, в клубе будут проводить регулярную чистку воздуха и санобработку. "Вентиляция обновляет воздух в помещении 4 раза за час. Также каждый час мы будем обрабатывать антисептическими растворами все поверхности клуба, в том числе и дверные ручки. А спортивный инвентарь будем протирать после каждого использования", – добавил Серегин.

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Отказ от контактных тренировок

Приятная новость: многие клубы не отказались от групповых занятий, при этом сделав их максимально безопасными. Так, например, в сети фитнес-клубов Worldclass сократили время таких тренировок до 45 минут, чтобы обеспечить регулярное проветривание. Также на самые популярные занятия введут предварительную запись – чтобы ограничить количество клиентов за раз.

Тренеры тоже подготовились: они откорректировали технику выполнения упражнений, чтобы не прикасаться к занимающимся и соблюдать социальную дистанцию. От некоторых занятий, правда, пока придется отказаться – из-за невозможности держать нужную дистанцию. Речь идет, например, о ряде тренировок по боевым искусствам, грудничковом плавании и так далее.

Только по записи

В свою очередь, в сети фитнес-клубов Wegym вообще ввели предварительную запись, чтобы максимально контролировать поток клиентов. Забронировать время для посещения можно будет на сайте, в приложении, по телефону или при личном визите.

Представители клуба также попросили клиентов отнестись с пониманием к тому факту, что часть спортивного инвентаря может отсутствовать. Это связано с тем, что оборудование будут регулярно изымать для полной дезинфекции.

Важная новость и об абонементах. Большинство фитнес-клубов заморозили их в самом начале эпидемии бесплатно и без потери дней для клиентов. В сети Wegym эта заморозка заканчивается с первым днем работы.