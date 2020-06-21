Как изменится посещение курортов Краснодарского края с 21 июня

Режим карантина перестает действовать в Краснодарском крае с 21 июня. Это хорошая новость не только для жителей региона, но и для всей России. Теперь туристы смогут без проблем и ограничений попасть на курорты черноморского побережья. Однако придется соблюдать несколько условий, установленных руководством области для нашей же безопасности. Рассказываем, как можно попасть на курорты Краснодарского края, какие документы иметь с собой и как власти региона планируют защищать туристов от коронавируса.

"Ожидаем большой поток туристов"

Коронавирус не обошел стороной ни один уголок России, в том числе и Краснодарский край. Карантин там действовал с 31 марта. Однако уже 21 июня правительство региона прекращает его действие. Согласно официальному постановлению, Кубань возвращается к режиму повышенной готовности.

Ранее в крае уже был снят ряд ограничений. С 12 июня отменили действие пропускного режима на передвижение между муниципалитетами региона, открыли гостиницы с размещением до 50 человек, музеи, разрешили репетиции театров.

С 21 июня на Кубани смогут открыть свои двери для посетителей крупные ТЦ с условием, что в них не будут работать зоны питания и зоны развлечений. Также разрешается проводить деловые встречи с участием не более 100 человек на территории региона, тогда как ранее допускалось не более 50 участников.

Из наиболее интересного для других регионов России – новый режим позволит возобновить практически в полной мере туристическую деятельность на Кубани. "Сегодняшняя ситуация позволяет говорить в целом об открытии гостиничного комплекса Краснодарского края для отдыхающих со всей страны", – заявил журналистам глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. При этом власти региона не забывают о безопасности гостей.





Вениамин Кондратьев губернатор Краснодарского края Мы ожидаем большой поток туристов, поэтому важно уметь спрогнозировать ситуацию и уметь ею управлять. Стратегическая задача для меня – создать условия для комфортного и безопасного отдыха.

Это означает, что в регионе продолжит действовать ряд ограничений, которые не помешают комфортному отдыху туристов со всей России.

Неограниченный въезд

Самое главное: попасть на Кубань смогут все желающие без исключений. Разрешаются как поездки в рабочих целях, так и туристические – на побережье. Уведомлять органы надзора о цели посещения не придется. Также не будет ограничений на виды транспорта: пересекать муниципальную границу можно на автобусах, самолетах, поездах и личном транспорте.

Есть только одно правило: в целях безопасности всем въезжающим будут измерять температуру тела. Для путешествующих на автомобилях и автобусах проверка будет осуществляться на границах. Остальными туристами займутся аэропорты и железнодорожные вокзалы. Как пояснили Москве 24 на горячей линии оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Краснодарском крае, туристам с повышенной температурой придется сдать тест на COVID-19 и отправиться на обсервацию – дожидаться результатов.

Кроме того, туристам не придется уведомлять проверяющие органы о конечном пункте назначения, как было заявлено ранее. Также курортникам не нужно иметь с собой справку об отрицательном тесте на коронавирус и отсутствии контактов с зараженными. Однако указанные документы по-прежнему потребуются гостям санаториев и здравниц.

Также отменяется обязательный карантин для гостей из России. Отправлять в изоляцию в обсерваторы теперь будут только туристов из-за рубежа.

Кто примет гостей

С 21 июня открыться для туристов смогут все без исключения отели, пансионаты и санатории. В том числе начать работу разрешили частному сектору. Таким образом, например, в Сочи отдыхающих готовы встретить более 1 600 классифицированных средств размещения, только 76 из которых – крупные отели и гостиницы.

Однако всем вышеперечисленным местам отдыха придется четко следовать рекомендациям Роспотребнадзора, касающимся гостиничного бизнеса в период коронавируса. Наиболее важные из них:



организация преимущественно одноместного размещения гостей в номерах, за исключением семейного;

ежедневная термометрия сотрудников гостиниц, а также гостей – не только при заезде, но и при каждом входе на территорию отеля и в места общественного питания;

обеспечение гостей и персонала гостиницы средствами индивидуальной защиты.

Также в отелях нанесут специальную разметку для соблюдения дистанции, будут проводить обработку пляжного и уличного инвентаря, а также проводить ежедневную влажную уборку всех помещений, номеров и контактных поверхностей с использованием дезинфицирующих средств.

Наконец самая главная мера безопасности: если в гостинице или санатории обнаружится зараженный коронавирусом гость, организация тут же переквалифицируется в обсерватор. Об этом ранее заявил глава региона Кондратьев в беседе с журналистами.

Курортные развлечения

С этим сложнее. На набережных уже работают веранды и летние кафе, однако на большее рассчитывать не придется. В регионе по прежнему запрещены массовые мероприятия.

Также ограничения коснутся и пляжных развлечений. "Водные аттракционы на пляже, вся техника (катамараны, "бананы", водные "таблетки") не будут работать до особого распоряжения", – рассказала Москве 24 министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева.

Остаются под запретом экскурсионная деятельность маломерных судов, аквапарки и дельфинарии. Не будут работать зоопарки и аттракционы в парках развлечений.

Не получится купить на пляже и традиционные пахлаву и чурчхелу, которые обычно разносят местные торговцы. "Вся эта деятельность в принципе незаконна. В этом году также будут приняты все меры, чтобы не допустить несанкционированную торговлю изделиями, изготовленными в домашних условиях", – добавила Балаева.

Масочный режим

В Краснодарском крае его никто не отменял. Надевать средства индивидуальной защиты необходимо во всех помещениях и общественных местах. Но есть хорошая новость: непосредственно на пляже маска и перчатки не нужны. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. При этом забывать о социальной дистанции не стоит ни в море, ни на берегу.

В целом опасаться отдыха на черноморском побережье не стоит. "На сегодняшний день в крае не выявлено ни одного нового очага, ни одной вспышки коронавируса. Это говорит о том, что мы действуем логично и последовательно. Такой результат позволяет отменить режим карантина с 21 июня", – отметил Кондратьев.

И тем не менее в первую очередь безопасность туристов зависит от них самих. Соблюдение всех мер, предусмотренных властями региона, а также здравомыслие и аккуратность помогут провести отпуск на море без последствий.