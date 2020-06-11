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Общество

14:16

На Кубани с 12 июня отменяют красные пропуска

общество безопасность

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Власти Краснодарского края с пятницы отменяют действие пропускного режима на передвижение между муниципалитетами региона. Ранее данные ограничения ввели из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС заявление главы региона Вениамина Кондратьева.

"Предлагаю отменить пропускной режим на границах муниципальных образований. Красные пропуска выполнили свою задачу, на сегодняшний день мы можем от них отказаться", – сообщил Кондратьев во время заседания оперативного штаба. По его словам, ограничения отменяются в ночь на 12 июня.

С 31 марта в Краснодарском крае сохранялся режим карантина, согласно которому было прекращено межмуниципальное транспортное сообщение. При этом движение на личных машинах разрешалось только при наличии спецпропусков. Так, с 23 мая внутри муниципалитетов режим карантина сняли.

В России выявлено 502 436 случаев COVID-19, вылечились 261 150 человек, скончались 6532.

Ранее стало известно, что в Москве отменили режим самоизоляции и пропуска. Гулять по расписанию также больше не придется.

Насколько многолюдно стало в городе после отмены самоизоляции

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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