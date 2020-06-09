Отмена ограничений в Москве не слишком стремительная – Песков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Кремль не считает слишком стремительной отмену ограничений, связанных с коронавирусом в Москве, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Почему слишком стремительной? Какие-то ограничения остаются, какие-то будут сниматься только по истечению одной или двух недель. Это же не полная отмена", – сказал Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что главы регионов принимают решения по особенностям режима из-за коронавируса, основываясь на мнении экспертов. Песков напомнил, что "речь идет о реализации тех самых полномочий, которыми были наделены главы регионов", отмечает ТАСС.
"В данном случае Сергей Семенович Собянин использовал эти полномочия и с учетом анализа ситуации на местах, как говорится, принял такое решение", – констатировал представитель Кремля. Он также упомянул слова Владимира Путина в начале пандемии коронавируса о том, что "эти полномочия главы регионов должны реализовывать в тесной координации с правительственным штабом".
С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок. Такое решение было продиктовано снижением количества новых случаев коронавирусной инфекции. Эта мера также касается пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями, которые также теперь могут беспрепятственно выходить из дома.
Возобновили работу салоны красоты, ветеринарные клиники, кадровые агентства, театры, цирки и концертные залы. Кроме того, москвичи снова смогут посещать кладбища.
Кроме того, вновь заработала социальная карта москвича. Сообщается, что для разблокировки карты не надо никуда обращаться – процедура реактивации пройдет автоматически.
При этом в столице сохраняется предписание об обязательном ношении средств индивидуальной защиты в общественных местах. Кроме того, горожане должны соблюдать социальную дистанцию.
В столице завершился режим самоизоляции
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