Отмена ограничений в Москве не слишком стремительная – Песков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кремль не считает слишком стремительной отмену ограничений, связанных с коронавирусом в Москве, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Почему слишком стремительной? Какие-то ограничения остаются, какие-то будут сниматься только по истечению одной или двух недель. Это же не полная отмена", – сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что главы регионов принимают решения по особенностям режима из-за коронавируса, основываясь на мнении экспертов. Песков напомнил, что "речь идет о реализации тех самых полномочий, которыми были наделены главы регионов", отмечает ТАСС.

"В данном случае Сергей Семенович Собянин использовал эти полномочия и с учетом анализа ситуации на местах, как говорится, принял такое решение", – констатировал представитель Кремля. Он также упомянул слова Владимира Путина в начале пандемии коронавируса о том, что "эти полномочия главы регионов должны реализовывать в тесной координации с правительственным штабом".

С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок. Такое решение было продиктовано снижением количества новых случаев коронавирусной инфекции. Эта мера также касается пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями, которые также теперь могут беспрепятственно выходить из дома.

Возобновили работу салоны красоты, ветеринарные клиники, кадровые агентства, театры, цирки и концертные залы. Кроме того, москвичи снова смогут посещать кладбища.

Кроме того, вновь заработала социальная карта москвича. Сообщается, что для разблокировки карты не надо никуда обращаться – процедура реактивации пройдет автоматически.

При этом в столице сохраняется предписание об обязательном ношении средств индивидуальной защиты в общественных местах. Кроме того, горожане должны соблюдать социальную дистанцию.