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Общество

5 июня, 16:56

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В Национальной курортной ассоциации рассказали о ценах на летний отдых

Красная цена: во сколько обойдется россиянам отдых летом
общество

Лето для россиян началось необычно: выехать за рубеж еще нельзя, а дома гостей принимают пока только санатории с медлицензией. Причем там действуют достаточно строгие правила безопасности. Но есть и хорошие новости: туроператоры обещают, что цены на авиабилеты и турпоездки по стране останутся на уровне 2019 года. Разбираемся, во сколько россиянам может обойтись отпуск и будет ли пользоваться спросом медицинский туризм.

Фото: depositphotos/ddcoral

Отдых по карману

С 1 июня россияне могут отправиться на отдых в отечественные санатории с медицинской лицензией. Но в здравницы пустят только при наличии справок об отсутствии коронавируса и контактов с больными COVID-19. При этом сохраняется надежда, что в июле при благоприятных условиях на курортах все же откроются гостиницы и отели.

Руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский в разговоре с Москвой 24 напомнил, что стоимость путевки в санаторий зависит от численности семьи, продолжительности отдыха и уровня самой здравницы: бывают как пятизвездочные варианты, так и экономсегмент.

В ряде случаев, если говорить об июне, можно воспользоваться акциями и сэкономить. В том числе можно сэкономить на дороге, потому что авиакомпании сейчас тоже держат невысокие тарифы.
Илья Уманский
руководитель комитета по внутреннему туризму АТОР

По его словам, средняя цена, на которую можно рассчитывать, например на курортах Краснодарского края, – три тысячи рублей на человека в сутки. В шесть тысяч рублей в сутки обойдется отдых в здравнице высокого уровня. Также в цену путевки стоит закладывать стоимость билетов на самолет или поезд либо стоимость бензина.

В свою очередь, президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов в беседе с Москвой 24 отметил, что с 1 июня пока открылось незначительное количество санаториев на Северном Кавказе и в Краснодарском крае.

"Туроператоры говорят, что в среднем отдых в санатории обойдется в районе 30 тысяч в неделю на одного человека, если с лечением, то 50–55 тысяч, потому что лечение достаточно дорогое", – подчеркнул эксперт.

При этом, по его словам, в июне можно отдохнуть и в своем регионе, а ближе к середине месяца уже отправляться на юг.

Например, Северный Кавказ для людей, которые перенесли пневмонию при COVID-19, – один из самых лучших вариантов в плане климатолечения. Я думаю, что сейчас настал тот момент, когда санаторно-курортные организации России способны дать толчок развитию внутреннего медицинского туризма.
Александр Разумов
президент Национальной курортной ассоциации

Вице-президент Федерации Рестораторов и отельеров Вадим Прасов также назвал расценки на отдых в санаториях вполне адекватными. По его словам, на популярных курортах можно найти здравницы по стоимости от 4 до 20 тысяч рублей в сутки.

В Краснодарском крае продлили режим самоизоляции

"У каждого свое представление о степени комфорта и объеме бюджета. Кто-то живет в пяти звездах и ниже никогда не опускается, а для кого-то в принципе и три звезды – это абсолютно комфортно", – пояснил собеседник Москвы 24.

Однако даже бюджетный турист, по его мнению, сможет найти санаторий по своему кошельку. К примеру, москвичам можно отдохнуть в соседних регионах.

Если у кого есть возможность полететь в Сочи, в Кавминводы, то ради бога. А для кого-то средняя полоса России вполне комфортна. Кроме того, можно сэкономить в затратах на дорогу несколько тысяч рублей.
Вадим Прасов
вице-президент Федерации Рестораторов и отельеров

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал Москве 24, что в Сочи ценник на суточное размещение начинается от 2–2,5 тысячи человека, а заполняемость здравниц – порядка 30–50%.

"На данный момент размещение в здравницах только одноместное либо семейное. Причем с семьей получается выгоднее останавливаться в пересчете на человека. Я считаю, что цена невысокая, хотя затраты самих санаториев значительно увеличились: дополнительные расходы и на тесты для персонала, и на уборку номеров, и на ряд других требований", – пояснил эксперт.

По его мнению, намного больше людей поедет на курорты, когда откроются гостиницы и отели. Предположительно, это произойдет после 1 июля.

Если гостиницы откроются, то средняя путевка на несколько дней в Краснодарский край будет стоить от 13 тысяч рублей с перелетом на двух человек в трехзвездочном отеле с завтраком.
Юрий Барзыкин
вице-президент Российского союза туриндустрии

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин также добавил, что сейчас для бюджетных туристов действует специальная программа доступного отдыха "Открытый юг", в которую входят 65 санаториев Краснодарского края.

"В рамках программы в зависимости от вида размещения цена стартует от 1 200 рублей в сутки на человека, не учитывая перелет. Сюда входит минимальный пакет медицинских услуг, и по назначению врачей можно увеличивать количество процедур", – пояснил эксперт в интервью Москве 24.

А билеты на самолет, по его словам, можно приобрести по ценам ниже, чем в прошлом году. К примеру, в Сочи в июне можно слетать за 5 тысяч рублей в обе стороны с багажом, в Минеральные воды – за 6-7 тысяч рублей на человека,

В Сочи городские власти определили 79 санаториев, которые отвечают необходимым для открытия требованиям. Из них 20 начали принимать гостей с 1 июня. Оставшиеся здравницы также будут постепенно открываться в течение этого месяца. При этом карантин на Кубани продлен до 21 июня.

Туристов начали принимать и в Кавминводах: работу возобновили семь санаториев. Еще 26 пока готовятся к открытию. Сезон в Крыму стартует с 15 июня, однако местные здравницы будут принимать только жителей полуострова.

Фото: depositphotos/savitskiy.lev

Популярен ли в России медицинский туризм?

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала Москве 24, что ценовая политика санаториев "крайне разная": есть как дешевые, так и дорогие здравницы. Однако цены в основном не меняются относительно прошлого года.

"Я знаю, что есть санаторий в Сочи, который очень востребован. Там две недели стоят 70 тысяч на человека при одноместном размещении. Цена зависит в том числе от количества услуг, которые оказывают там. Я думаю, что цены останутся на уровне прошлого года хотя бы потому, что поток в первое время будет не очень большой из-за ограничений", – пояснила эксперт.

По ее словам, медицинский туризм остается востребованным, особенно в такие времена, когда остальные объекты размещения для людей закрыты. При этом пока в санатории Краснодарского края заезжают в большинстве своем жители этого региона, отметила собеседница Москвы 24.

"В основном я общаюсь с теми туристами, которые либо планировали отдых, либо уже оплатили и поэтому собираются", – подчеркнула Осипова.

Если спросить: где лучше – в квартире или в санатории у моря, – конечно, многие выбирают второй вариант. Также очень много людей пожилого и среднего возраста, которые нуждаются в лечении.
Наталия Осипова
исполнительный директор Альянса туристических агентств

Осипова добавила, что отдохнуть в ближайших к Москве регионах тоже можно, но предложения быстро закончатся.

"Если посчитать количество желающих и количество средств размещения в радиусе 300 километров от столицы, то особенно некуда поехать. В обычное время, когда люди разлетаются в другие страны, и то не так много вариантов. У нас прекрасные санатории в Подмосковье – и опорно-двигательные, и сердечно-сосудистые, – но они будут моментально проданы. Если быстро не подсуетиться, то вряд ли отдохнешь", – посоветовала эксперт.

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов также согласен с тем, что цены на отдых пока не будут расти. В первую очередь это связано с тем, что у людей не так много денег на покупку путевки после карантина, а у кого-то есть "страх перед отдыхом", отметил он.

Также Голов считает, что не все жители Московского региона захотят отдыхать в близлежащих здравницах.

Все прекрасно понимают, что у нас погода переменчивая. Люди хотят отдохнуть на солнце и на море.
Сергей Голов
президент Союза туристических агентств

При этом, по мнению эксперта, медицинский туризм был всегда специфическим, так как количество объектов размещения и пансионатов ограничено, а отдохнуть можно только по назначению врача. Массовый же туризм начнется, когда откроют отели и гостиницы, заключил Голов.

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