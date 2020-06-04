В Национальной курортной ассоциации рассказали о ценах на летний отдых

Лето для россиян началось необычно: выехать за рубеж еще нельзя, а дома гостей принимают пока только санатории с медлицензией. Причем там действуют достаточно строгие правила безопасности. Но есть и хорошие новости: туроператоры обещают, что цены на авиабилеты и турпоездки по стране останутся на уровне 2019 года. Разбираемся, во сколько россиянам может обойтись отпуск и будет ли пользоваться спросом медицинский туризм.



Отдых по карману

С 1 июня россияне могут отправиться на отдых в отечественные санатории с медицинской лицензией. Но в здравницы пустят только при наличии справок об отсутствии коронавируса и контактов с больными COVID-19. При этом сохраняется надежда, что в июле при благоприятных условиях на курортах все же откроются гостиницы и отели.

Руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский в разговоре с Москвой 24 напомнил, что стоимость путевки в санаторий зависит от численности семьи, продолжительности отдыха и уровня самой здравницы: бывают как пятизвездочные варианты, так и экономсегмент.





Илья Уманский руководитель комитета по внутреннему туризму АТОР В ряде случаев, если говорить об июне, можно воспользоваться акциями и сэкономить. В том числе можно сэкономить на дороге, потому что авиакомпании сейчас тоже держат невысокие тарифы.

По его словам, средняя цена, на которую можно рассчитывать, например на курортах Краснодарского края, – три тысячи рублей на человека в сутки. В шесть тысяч рублей в сутки обойдется отдых в здравнице высокого уровня. Также в цену путевки стоит закладывать стоимость билетов на самолет или поезд либо стоимость бензина.

В свою очередь, президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов в беседе с Москвой 24 отметил, что с 1 июня пока открылось незначительное количество санаториев на Северном Кавказе и в Краснодарском крае.

"Туроператоры говорят, что в среднем отдых в санатории обойдется в районе 30 тысяч в неделю на одного человека, если с лечением, то 50–55 тысяч, потому что лечение достаточно дорогое", – подчеркнул эксперт.

При этом, по его словам, в июне можно отдохнуть и в своем регионе, а ближе к середине месяца уже отправляться на юг.





Александр Разумов президент Национальной курортной ассоциации Например, Северный Кавказ для людей, которые перенесли пневмонию при COVID-19, – один из самых лучших вариантов в плане климатолечения. Я думаю, что сейчас настал тот момент, когда санаторно-курортные организации России способны дать толчок развитию внутреннего медицинского туризма.

Вице-президент Федерации Рестораторов и отельеров Вадим Прасов также назвал расценки на отдых в санаториях вполне адекватными. По его словам, на популярных курортах можно найти здравницы по стоимости от 4 до 20 тысяч рублей в сутки.



В Краснодарском крае продлили режим самоизоляции

"У каждого свое представление о степени комфорта и объеме бюджета. Кто-то живет в пяти звездах и ниже никогда не опускается, а для кого-то в принципе и три звезды – это абсолютно комфортно", – пояснил собеседник Москвы 24.

Однако даже бюджетный турист, по его мнению, сможет найти санаторий по своему кошельку. К примеру, москвичам можно отдохнуть в соседних регионах.





Вадим Прасов вице-президент Федерации Рестораторов и отельеров Если у кого есть возможность полететь в Сочи, в Кавминводы, то ради бога. А для кого-то средняя полоса России вполне комфортна. Кроме того, можно сэкономить в затратах на дорогу несколько тысяч рублей.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал Москве 24, что в Сочи ценник на суточное размещение начинается от 2–2,5 тысячи человека, а заполняемость здравниц – порядка 30–50%.

"На данный момент размещение в здравницах только одноместное либо семейное. Причем с семьей получается выгоднее останавливаться в пересчете на человека. Я считаю, что цена невысокая, хотя затраты самих санаториев значительно увеличились: дополнительные расходы и на тесты для персонала, и на уборку номеров, и на ряд других требований", – пояснил эксперт.

По его мнению, намного больше людей поедет на курорты, когда откроются гостиницы и отели. Предположительно, это произойдет после 1 июля.





Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии Если гостиницы откроются, то средняя путевка на несколько дней в Краснодарский край будет стоить от 13 тысяч рублей с перелетом на двух человек в трехзвездочном отеле с завтраком.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин также добавил, что сейчас для бюджетных туристов действует специальная программа доступного отдыха "Открытый юг", в которую входят 65 санаториев Краснодарского края.

"В рамках программы в зависимости от вида размещения цена стартует от 1 200 рублей в сутки на человека, не учитывая перелет. Сюда входит минимальный пакет медицинских услуг, и по назначению врачей можно увеличивать количество процедур", – пояснил эксперт в интервью Москве 24.

А билеты на самолет, по его словам, можно приобрести по ценам ниже, чем в прошлом году. К примеру, в Сочи в июне можно слетать за 5 тысяч рублей в обе стороны с багажом, в Минеральные воды – за 6-7 тысяч рублей на человека,

Сочи городские власти определили 79 санаториев , которые отвечают необходимым для открытия требованиям. Из них 20 начали принимать гостей с 1 июня. Оставшиеся здравницы также будут постепенно открываться в течение этого месяца. При этом карантин на Кубани городские власти определили, которые отвечают необходимым для открытия требованиям. Из них 20 начали принимать гостей с 1 июня. Оставшиеся здравницы также будут постепенно открываться в течение этого месяца. При этом карантин на Кубани продлен до 21 июня. Туристов начали принимать и в Кавминводах: работу возобновили семь санаториев. Еще 26 пока готовятся к открытию. Сезон в Крыму стартует с 15 июня, однако местные здравницы будут принимать только жителей полуострова.



Популярен ли в России медицинский туризм?

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала Москве 24, что ценовая политика санаториев "крайне разная": есть как дешевые, так и дорогие здравницы. Однако цены в основном не меняются относительно прошлого года.

"Я знаю, что есть санаторий в Сочи, который очень востребован. Там две недели стоят 70 тысяч на человека при одноместном размещении. Цена зависит в том числе от количества услуг, которые оказывают там. Я думаю, что цены останутся на уровне прошлого года хотя бы потому, что поток в первое время будет не очень большой из-за ограничений", – пояснила эксперт.

По ее словам, медицинский туризм остается востребованным, особенно в такие времена, когда остальные объекты размещения для людей закрыты. При этом пока в санатории Краснодарского края заезжают в большинстве своем жители этого региона, отметила собеседница Москвы 24.

"В основном я общаюсь с теми туристами, которые либо планировали отдых, либо уже оплатили и поэтому собираются", – подчеркнула Осипова.





Наталия Осипова исполнительный директор Альянса туристических агентств Если спросить: где лучше – в квартире или в санатории у моря, – конечно, многие выбирают второй вариант. Также очень много людей пожилого и среднего возраста, которые нуждаются в лечении.

Осипова добавила, что отдохнуть в ближайших к Москве регионах тоже можно, но предложения быстро закончатся.

"Если посчитать количество желающих и количество средств размещения в радиусе 300 километров от столицы, то особенно некуда поехать. В обычное время, когда люди разлетаются в другие страны, и то не так много вариантов. У нас прекрасные санатории в Подмосковье – и опорно-двигательные, и сердечно-сосудистые, – но они будут моментально проданы. Если быстро не подсуетиться, то вряд ли отдохнешь", – посоветовала эксперт.

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов также согласен с тем, что цены на отдых пока не будут расти. В первую очередь это связано с тем, что у людей не так много денег на покупку путевки после карантина, а у кого-то есть "страх перед отдыхом", отметил он.

Также Голов считает, что не все жители Московского региона захотят отдыхать в близлежащих здравницах.





Сергей Голов президент Союза туристических агентств Все прекрасно понимают, что у нас погода переменчивая. Люди хотят отдохнуть на солнце и на море.

При этом, по мнению эксперта, медицинский туризм был всегда специфическим, так как количество объектов размещения и пансионатов ограничено, а отдохнуть можно только по назначению врача. Массовый же туризм начнется, когда откроют отели и гостиницы, заключил Голов.