Карантин в Краснодарском крае продлен до 21 июня

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Фото: ТАСС/Игорь Онучин
На Кубани приняли решение продлить карантин до 21 июня. Об этом рассказал губернатор Вениамин Кондратьев, передает РИА Новости.
"Красные пропуска и обязательный масочный режим сохраняются. Въезд в край также ограничен", – сообщил Кондратьев. По его словам, сохраняется запрет на бронирование отелей и гостиниц на побережье.
Во время встречи регионального оперштаба глава управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Мария Потемкина сказала, что карантин в регионе будет целесообразнее продлить на 2 недели. Причиной стал рост прибывающих в край гостей.
Потемкину также поддержали руководители краевых лечебных учреждений. По их словам, еще рано обсуждать прекращение карантинных мероприятий.
Ранее в Ростуризме оценили сроки начала работы пляжей Крыма и Кубани. "Мы дорабатываем с Роспотребнадзором дополнительные требования по пляжам, потому что одна из проблем – это вопрос контроля", – добавила начальник управления ведомства Елена Лысенкова.
В России выявлено 441 108 случаев COVID-19, вылечились 195 957 человек, скончались 5 384.
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