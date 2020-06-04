Карантин в Краснодарском крае продлен до 21 июня

Фото: ТАСС/Игорь Онучин

На Кубани приняли решение продлить карантин до 21 июня. Об этом рассказал губернатор Вениамин Кондратьев, передает РИА Новости.

"Красные пропуска и обязательный масочный режим сохраняются. Въезд в край также ограничен", – сообщил Кондратьев. По его словам, сохраняется запрет на бронирование отелей и гостиниц на побережье.

Во время встречи регионального оперштаба глава управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Мария Потемкина сказала, что карантин в регионе будет целесообразнее продлить на 2 недели. Причиной стал рост прибывающих в край гостей.

Потемкину также поддержали руководители краевых лечебных учреждений. По их словам, еще рано обсуждать прекращение карантинных мероприятий.

Ранее в Ростуризме оценили сроки начала работы пляжей Крыма и Кубани. "Мы дорабатываем с Роспотребнадзором дополнительные требования по пляжам, потому что одна из проблем – это вопрос контроля", – добавила начальник управления ведомства Елена Лысенкова.

В России выявлено 441 108 случаев COVID-19, вылечились 195 957 человек, скончались 5 384.