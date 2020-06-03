В Ростуризме оценили сроки начала работы пляжей Крыма и Кубани

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Общественные и приотельные пляжи на юге РФ могут начать работу в течение двух недель. Прогнозом поделилась начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова, передает ТАСС.

"Решение, когда и какие пляжи открывать для посетителей, принимают власти конкретного региона РФ в зависимости от эпидемиологической обстановки", – сказала она. По словам Лысенковой, пляжи могут работать только при учреждениях санаторно-курортного комплекса, у которых есть медицинская лицензия.

"Мы дорабатываем с Роспотребнадзором дополнительные требования по пляжам, потому что одна из проблем – это вопрос контроля", – добавила начальник управления Ростуризма. Речь шла о пляжах Крыма и Краснодарского края.

Кроме того, Лысенкова назвала проблему, связанную с открытием пляжей. Так, возросло число посещений соотечественниками диких пляжей. Данный вопрос прорабатывается с представителями МЧС.

"Негативные последствия для жизни и здоровья на диких пляжах наступают чаще", – обратила внимание Лысенкова.

Ранее стало известно, что Ростуризм не будет искусственно сдерживать выездной турпоток. С 1 июня в России начали снимать ограничения для внутреннего туризма.

В России выявлено 432 277 случаев COVID-19, вылечились 195 957 человек, скончались 5 215.