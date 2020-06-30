В парках открывается сезон бесплатных занятий йогой

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В парках открывается сезон бесплатных занятий на свежем воздухе, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Проект "Йога в парках" стартует с 1 июля в 20 зеленых зонах отдыха.
Программа составлена так, чтобы участники смогли попробовать разные практики и выбрать наиболее подходящие направления.
Как рассказали в Мосгорпарке, гостей парков ждут не только классические виды йоги, но и каула-йога, виньяса-флоу и занятия Heartfulness, направленные на обретение гармонии тела и духа.
Занятия проводят сертифицированные преподаватели с опытом работы не менее одного года. Тренировки длительностью от одного до полутора часов будут проходить по утрам и вечерам.
Занятия состоят из силовых и расслабляющих асан, дыхательных практик и медитативных упражнений. Они рассчитаны на любой уровень физической подготовки. Новичкам предложат облегченные асаны.
С собой нужно взять коврик, надеть надо удобную одежду. Если температура на улице ниже 18 градусов, занятия проводить не будут. При дожде занятия проводятся только в тех парках, где есть навесы. Узнать расписание занятий можно на страницах Мосгорпарка в соцсетях.
С мая проект "Йога в парках" был доступен онлайн. Тренировки проходили на платформе Zoom. Несмотря на то что занятия теперь можно посещать непосредственно в парках, продолжают действовать профилактические ограничения. В частности, посетители должны иметь индивидуальные средства защиты и соблюдать дистанцию.
16 июня после ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, в Москве заработали парки, музеи, выставочные залы, зоопарки, летние веранды кафе и ресторанов.
С 23 июня в городе возобновили работу рестораны и фитнес-центры. Свои двери также открывают библиотеки и детские сады.
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