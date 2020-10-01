В России предложили ввести кешбэк за пользование фитнес-услугами

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Ассоциация операторов фитнес-индустрии России предложила ввести новую услугу кешбэка за услуги спортивных клубов. Об этом сообщает "Российская газета".
Представители отрасли подготовили письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В своем обращении они обратили внимание на финансовые потери индустрии из-за коронавируса.
"В настоящий момент около 20% предпринимателей отрасли разорены. Хотя до пандемии объем отрасли составлял 167 миллиардов рублей ежегодно", – указано в письме.
Операторы фитнес-индустрии предлагают установить кешбэк в размере 20% от стоимости услуг спортклубов. Такая мера, по мнению экспертов, не только поможет отрасли, но и увеличит число россиян, которые занимаются спортом.
"Для того чтобы поддержать отрасль, ей необходимо вернуть поток клиентов. Для этого нужно расширять рынок и расширять платежеспособный спрос. Это возможно делать разными путями, и государство в этом случае вполне может поддержать нас, как сделало это в туристической отрасли", – заявила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.
По словам специалиста, отрасль лишилась от 20 до 40% прибыли. Расходная часть спортивного бизнеса выросла, в то время как доходная снизилась примерно на 50%.
Ранее в четверг, 1 октября, стало известно, что программу туристического кешбэка в России продлили до 10 января 2021 года. Некоторые условия акции изменились – в частности отменили минимальную стоимость туров, по которым можно вернуть часть средств.
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