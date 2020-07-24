Россияне стали в разы меньше заниматься спортом

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Россияне стали меньше заниматься спортом и физическими упражнениями, сообщает News.ru.

По данным Росстата, россиянки в 2014 году тратили на спорт 7,9 процента свободного времени в будние дни и 9 процентов – в выходные. А вот в 2019 году показатель снизился до 1,9 процента в будние и 1,6 процента – в выходные.

Мужчины также стали реже тренироваться. В 2014 году процент свободного времени, потраченного на спорт, составлял 6,9 в будни и 8,8 – в выходные. А в 2019 году – 2,9 процента и 2,6 процента соответственно.

Член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, депутат Госдумы, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил, что президент России постановил к 2024 году приобщить к спорту порядка 55 процентов всех жителей страны, а данные Росстата не утешают. Кроме этого, доля жителей, которые ведут здоровый образ жизни, составляет всего 12 процентов.

В рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" планируется построить новые физкультурно-оздоровительные центры и комплексы, повысить квалификацию тренеров по хоккею и по футболу, а также мотивировать граждан к физическому развитию при помощи информационной пропаганды.

"Учитывая, что Минспорта РФ предпринимает активные попытки по увеличению подобных показателей, мы подготовим письмо на имя министра спорта с предложением о создании рабочей группы, которая детально проработает причины низкой популярности здорового образа жизни в стране. Ведь занятия спортом являются неотъемлемой частью поддержания здоровья нации. В группу между тем могут войти не только спортсмены и специалисты в области физкультуры и спорта, но и представители Минздрава", – подчеркнула Свищев.

По предположению депутата, снижение активности среди женщин может быть связано с их высокой занятостью: они много времени уделяют быту и семье.

Кроме этого, свое мнение выразил и социальный психолог Алексей Рощин. По его словам, снижение активности может быть обусловлено сокращением доходов у граждан.

Рощин отметил, что финансовая обеспеченность россиян значительно снизилась с 2014 года, что стало причиной их отказа от абонементов в спортзалы. Также те, у кого упали доходы, стали больше работать не только в будни, но и подрабатывать в выходные. А значит времени на спорт у них не осталось.

"Если перед человеком, который много работает, стоит выбор – поспать лишний час или же встать пораньше и выделить время на физические упражнения, то он чаще всего выбирает первый вариант", – объясняет психолог.

Рощин подчеркнул, что горизонт планирования при снижении доходов смещается – люди ставят цели максимум на неделю, в то время как спорт требует продолжительных усилий для достижения результата.

Ранее специалисты рассказали, что женщины в России стали меньше уделять времени гигиене, чем мужчины. Еще в 2014 году суточный процент времени, которое уделялось гигиене и уходу за собой, среди мужчин и женщин был одинаковый – 47 процентов. Сюда входили сон, прием пищи, пассивный отдых.

Согласно статистике, уже в 2019 году разрыв в показателях составил 12 процентов: теперь мужчины тратят на себя 48 процентов времени, а женщины лишь 36 процентов.