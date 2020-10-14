В АТОР назвали самые популярные направления на новогодние праздники

Фото: Московские сезоны
Самыми популярными направлениями среди российских туристов на новогодние праздники являются Москва и Крым. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Она добавила, что спросом также пользуются Санкт-Петербург, Турция, Ставропольский и Краснодарский край. При этом лидером бронирований является последний.
"Выстраивая этот рейтинг, мы опирались на количество запросов, на прогнозы самих туроператоров и на цены перечисленных мест, но я подозреваю, что рейтинг вряд ли изменится", – приводит Агентство "Москва" слова Ломидзе.
Ранее в Крыму зафиксировали беспрецедентный спрос на отдых осенью. Загрузка в октябре сразу в нескольких объектах превысила показатель в 90 процентов.
Кроме этого, аналитики "МегаФона" выяснили, что любители приключений открыли для себя новые интересные маршруты на Чукотке и Камчатке, в Магадане, Карелии, Ингушетии.
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