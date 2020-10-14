В Крыму рассказали о высоком спросе на отдых осенью

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
В Крыму зафиксировали беспрецедентный спрос на отдых осенью. Загрузка в октябре сразу в нескольких объектах превысила показатель в 90 процентов. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Он отметил, что в сентябре на полуострове отдохнуло более миллиона человек. Это на 40 процентов больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
"Судя по всему, октябрь будет также крайне успешным, поскольку по целому ряду объектов размещения загрузка достигает 90 процентов и даже 100 процентов в некоторых случаях", – приводит РИА Новости слова Волченко.
Он добавил, что в ноябре и декабре также ожидается высокий спрос на отдых в Крыму. По его словам, в республике туристов привлекает возможность оздоровиться, пройти лечение и реабилитацию заболеваний, связанных с дыхательной системой, что в настоящее время актуально из-за пандемии коронавируса.
"С одной стороны, для туристической сферы Крыма это возможность продлить сезон, с другой – серьезная ответственность, потому что, как и говорилось ранее, главное в курортном сезоне 2020 года – это безопасность гостей и жителей Крыма", – заключил министр.
Ранее полуостров вошел в список самых посещаемых мест осенью 2020 года. Самыми популярными направлениями в Крыму стали Ялта, Алушта и Евпатория.
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