В ноябре в РФ подешевели билеты на самолеты и поезда дальнего следования

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Стоимость билетов на самолеты, а также поезда дальнего следования снизилась в России в ноябре 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Росстат.
Отмечается, что проезд в поезде подешевел на 2,8 – 5,3% по сравнению с октябрем этого года. Авиаперелет экономклассом стоил дешевле в среднем на 1,9%.
"Выросли тарифы на проезд в городском автобусе на 0,8%, маршрутном такси, трамвае и пригородном поезде – на 0,5%, такси – на 0,3%, троллейбусе – на 0,2%", – добавили в Росстате.
Также в Федеральной службе государственной статистики сообщили, что снизились и цены на путевки в санатории, на проживание в гостиницах. Кроме того, подешевел годовой полис ОСАГО, а также обучение в негосударственных общеобразовательных учреждениях.
Ранее Росстат назвал регионы РФ с самыми высокими зарплатами. Чукотка стала регионом РФ с самым высоким средним показателем по зарплате за период с января по сентябрь 2020 года. На втором месте рейтинга расположился Ямало-Ненецкий автономный округ.
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