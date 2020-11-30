Росстат планирует внедрить новый метод расчета инфляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Росстат может начать использовать новый порядок расчета потребительской инфляции в будущем году. Нововведение объединит большие данные от контрольно-кассовой техники (ККТ) и технологии искусственного интеллекта, сообщает РБК со ссылкой на данные из презентации замруководителя Росстата по цифровой трансформации Григория Остапенко.

В материале говорится, что в настоящее время данные о ценах для расчета инфляции собирают свыше 1 тысячи сотрудников Росстата вручную. Им приходится каждый месяц изучать порядка 400 товаров, а также около 120 услуг. Они собирают 700 тысяч ценовых котировок.

Как уточняется, новый порядок расчета позволит увеличить количество ценовых котировок до нескольких миллионов, а охват товаров – до 1 тысячи. С помощью технологии извлечения онлайн-данных Росстат будет агрегировать данные ККТ о стоимости товаров в кассовых чеках.

В материале также отмечается, что для работы нового метода нужно будет внести изменения в статью "Налоговая тайна" Налогового кодекса.

Ранее в Центробанке сообщили о влиянии ослабления рубля на инфляцию в РФ. При этом специалисты отмечают, что обратный эффект может давать сдержанный спрос. В ЦБ РФ отметили, что в 2020 году годовая инфляция составит 3,7–4,2%. При этом в 2021 году она окажется на уровне 3,5–4%, а впоследствии будет держать планку 4%. Уточнялось, что эти прогнозы будут актуальны, если денежно-кредитная политика государства не изменится.

