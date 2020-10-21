Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Доходы бюджета Москвы за 10 лет выросли в 2,3 раза, до 2,631 триллиона рублей в 2019 году, передает портал мэра и правительства столицы.
Как сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, с 2016 года ежегодный рост превышал 10 процентов. Он добавил, что в 2013 году правительство Москвы приняло комплекс мер по мобилизации доходов бюджета.
В частности, тогда ввели патентную систему налогообложения, торговый сбор, налог на профессиональный доход и патенты для мигрантов. Кроме того, столица одной из первых перешла к налогообложению по кадастровой стоимости коммерческой недвижимости и недвижимости физических лиц.
Руководитель департамента финансов Елена Зяббарова добавила, что правительство Москвы создает благоприятную инвестиционную среду. Также власти модернизируют промышленность, поддерживают малый и средний бизнес, привлекают туристов и создают креативную индустрию.
По ее словам, устойчивость доходной базы Москвы обеспечена высокой отраслевой диверсификацией экономики. В бюджете столицы нет бюджетообразующих отраслей. Глава департамента экономической политики Кирилл Пуртов указал, что власти выполняют все социальные обязательства перед москвичами.
За 2010–2019 годы рост социальных расходов превышал темпы инфляции: деньги направлялись на здравоохранение, культуру, спорт и инфраструктуру. Сергей Собянин ранее заявил, что Москва входит в топ-10 инновационных городов мира. Он отметил, что в городе работают более 130 тысяч технологичных компаний.
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