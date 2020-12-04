Аналитики сообщили о подорожании повседневных товаров на 14%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Эксперты исследовательского холдинга "Ромир" установили, что с октября 2019 года по октябрь 2020 года цены на продукты и товары повседневного спроса (FMCG) выросли за год на 14%. Об этом сообщает газета "Известия".
Среди наиболее популярных продуктовых наименований аналитики оценивали мясо и рыбу, сыр, молоко, вареную колбасу, яйца и ряд других. В числе непродуктовых товаров рассматривались одежда, обувь и детские товары.
"В этом году темп повышения цен на товары обусловлен ростом курса валют: множество продуктов на рынке являются импортными (например, овощи, фрукты, концентраты для соков)", – заявила исполнительный директор "Ромира" Инна Караева.
Специалист отметила, что в ряде случаев на производство закупается зарубежное сырье. Стабилизацию цен в последние месяцы она объяснила скидками ретейлеров в связи с большим числом тематических акций.
Замглавы ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова отметила, что Росстат оценил годовую инфляцию на продукты питания в 4,83%. При этом, по словам специалиста, данные двух структур не противоречат друг другу, поскольку оценивают разные перечни товаров.
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